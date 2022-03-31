Rusya-Ukrayna savaşında 36. gün... Rusya: Ukrayna’da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depoları vuruldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 1 aydan uzun süredir devam ediyor.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yakıt depolarının vurulduğunu bildirdi.



Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemleriyle ilgili bilgi verdi.



Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye ve yerleşim birimlerini ele geçirmeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Dnipro, Lisiçansk, Çuhuiv ve Novomoskovsk bölgelerindeki yerleşim birimlerinde bulunan yakıt depoları, 30 Mart'ta yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle yok edildi. Buradan Donbas'taki Ukrayna askeri birliklerine yakıt sevk ediliyordu" diye konuştu.



Ukrayna'da bu gece 52 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini aktaran Konaşenkov, şunları kaydetti:



"Şimdiye kadar toplam 124 uçak ve 77 helikopter, 216 uçaksavar füze sistemi, 341 insansız hava aracı (İHA), 1815 tank ve çeşitli zırhlı araç, 195 çok namlulu roketatar, 762 obüs ve havan topu ile 1689 özel askeri araç yok edildi."



RUSYA'NIN AÇIKLAMASI SAHAYA YANSIMADI

Diğer taraftan, İstanbul'daki müzakereler sonrası, Rusya'nın "bazı bölgelerde çatışmaların azaltılacağına" yönelik açıklamasının, sahaya yansımadığı görülüyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko Kiev'den Rus güçlerinin çekilmediğini söyledi.

Kliçko, "Rus güçlerinin Kiev'den çekileceğine yönelik bilgiler geldi ancak biz gece boyu kent çevresinden patlama ve çatışma sesleri duymaya devam ettik. Bu, bugün bile insanların öldüğü anlamına geliyor" dedi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rus güçlerinin saldırılarının sürdüğünü duyurdu. Rusların halen Mariupol ve diğer kentleri ele geçirmeye çalıştığı kaydedildi. Bakanlık Rusların ülkenin doğusundaki Ukrayna askerlerini kuşatmaya çalıştığını duyurdu.



Bir süre önce Ukrayna askerlerinin geri aldığı İrpin, Ruslar tarafından bombalandı.

AB'YE 'LİMANLARI KAPATIN' ÇAĞRISI

Ukrayna Lideri Zelenski,, Avrupa Birliği'ne, Rus gemileri için limanları kapatma çağrısı yaptı.

Norveç parlamentosuna seslenen Zelenski, "Ruslar bizim limanlarımızı kapatmış durumda. Umarım Avrupa Birliği ve Norveç de Rus gemilerine Avrupa limanlarını kapatır. Rusların yurt dışındaki hiç bir limanı kullanmasına izin verilmemeli" dedi.

Zelenski ayrıca Rusya'dan sonra Avrupa'nın en büyük gaz sağlayıcısı olan Norveç'le 5 milyar metreküplük gaz konusunda görüşmelere başladıklarını söyledi



“BU ÇEKİLME DEĞİL, ASKERLERİMİZİN SAVUNMA BAŞARISI”



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Donbas'ta yeni saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.



Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus güçlerinin Donbas bölgesinde yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu görüyoruz. Buna hazırlanıyoruz. Kimseye inanmıyoruz. Savaş alanında gerçek bir durum var ve en önemlisi de bu. Pes etmeyeceğiz ve ülkemizin her karışını savunmaya devam edeceğiz" dedi.



Müzakere sürecine ilişkin, "Şimdilik sadece kelimelerden ibaret, somut bir şey yok" yorumunda bulunan Ukrayna lideri, "Ayrıca Rus kuvvetlerinin Kiev, Çernihiv bölgesinden sözde çekilmesine ve işgalcilerin faaliyetinin azaldığına dair söylentiler var. Bunun geri çekilme değil, Ukrayna askerlerinin ülkelerini savunması sonucu olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

MÜZAKERELER ÇEVRİMİÇİ DEVAM EDECEK



Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, Türkiye'de yüz yüze görüşen heyetlerin müzakerelere yarından itibaren çevrimiçi olarak devam edeceğini duyurdu.



Arakhamia, Ukrayna'nın liderler düzeyinde görüşme talep ettiğini söyledi, Ancak Rus tarafı taslak üzerinde daha fazla ilerleme talep etti.

"GÜÇLENDİRİLMİŞ TARAFSIZLIĞA ÇOK YAKINIZ"



Rusya ile süren barış görüşmelerinde Ukrayna heyetine başkanlık eden David Arakhamia, "güçlendirilmiş tarafsızlık" modeline yakın olduklarını söyledi. Arakhamia, anlaşma için her koşulda Rus ordusunun 23 Şubat'taki pozisyonuna geçmesi gerektiğini vurgulayarak geri çekilmesini istediklerini belirtti. HABERİN AYRINTILARI

