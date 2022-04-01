Rusya-Ukrayna savaşında 37. gün... Ukrayna ordusu Rusya'daki petrol tesisini vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 37. gününe girdi.

Bölgesel askeri vali yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesindeki bazı kasabaların Rus güçlerinin "ağır bombardımanı" ile vurulduğunu söyledi.



Luhansk bölgesel askeri yönetiminin başkanı Serhii Haidai, vurulan kasaba ve şehirlerden bazıları arasında Severodonetsk, Rubizhne, Lysychansk, Kreminna ve Ivanivka'nın yer aldığını söyledi.

Rusya’nın Belgorod kentindeki bir petrol rafinerisine Ukrayna ordusunun helikopterlerle saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamayı Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov yaparken, alçak irtifada uçarak Rusya’ya giren Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin petrol rafinerisini hedef aldığı belirtildi.



Saldırı sonucu rafineride patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Patlamada ölen veya yaralanan olmadığı açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki rafinerinin yakınlarındaki sivillerin tahliye edildiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

MARİUPOL'DE SOKAK ÇATIŞMALARI



Rus füzelerinin hedefi olan Mariupol'de ise artık şehir çatışmaları devam ediyor.

Kent haftalardır kuşatma altında Belediye başkanlığından yapılan açıklamaya göre, aralarında çocukların ve kadınların da olduğu 5 binden fazla sivil öldürüldü.



Ukrayna kuvvetleri, Rusların çekiliyoruz açıklamasına şüpheyle yaklaşıyor.

"RUS ORDUSU 15 HAVALİMANINI YOK ETTİ"

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya toplam 1370 füze fırlattığı belirtildi.



Saldırılarda 148 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 10 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle evlerini terk ettiği aktarıldı.



Açıklamada, "Rusya, Ukrayna'da 15 havalimanını yok etti. İşgalciler, her gün vahşet uyguluyor. Bunu affetmeyeceğiz" ifadelerine yer erildi.

"HERSON'DA 11 YERLEŞİM BİRİMİ RUS ORDUSUNDAN KURTARILDI"



﻿Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun kayıplar yaşaması nedeniyle başkent Kiev'i bloke edemediği ve ele geçiremediği belirtildi.



Rusya'nın Ukrayna'da savaşan ordusunu güçlendirmeye devam ettiği ve bunun için Rusya Güney Askeri Bölgesine bağlı birlikleri savaşa dahil ettiği kaydedilen açıklamada, "Rusya, geçici olarak işgal altında bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kendi yönetimlerini kurmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Rus ordusunun, ilerleyen günlerde Ukrayna'nın güney ve doğusundaki bölgelerde saldırıları sıklaştırabileceği ifade edildi.



Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı kaydedildi.

UKRAYNA'DA 1300'DEN FAZLA YERLEŞİM BİRİMİ ELEKTRİKSİZ



Ukrayna Enerji ve Kömür Endüstrisi Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede 1339 yerleşim biriminde elektriğin olmadığı belirtildi.



Bu yönde çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, Kiev, Donetsk ve Sumi'nin yanı sıra Harkiv, Mıkolayiv, Jitomir, Zaporijya ve Herson bölgelerinde 71 binden fazla kişinin yeniden elektriğe kavuşabildiği aktarıldı.



Açıklamada, 338 bin tüketicinin ise doğal gazsız kaldığı ifade edildi.

"RUSLAR YENİ SALDIRI HAZIRLIĞINDA"

Zelenski, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, "İşgalcileri, Kiev, Çernihiv ve Sumi'de püskürtmeye devam ediyoruz. Mart ayının başlarındaki askeri yoğunluklarını sürdüremeyeceklerini anladılar" dedi.

Ancak bunun bir taktik olduğunu belirten Ukrayna lideri, "Şu an bizim için çok zor ve çok önemli olan başka bölgelere konsantre olmak için onları püskürttüğümüz bölgelerden uzaklaşıyorlar" diye konuştu.



Zelenski, Rus güçlerinin Donbas, Mariupol ve Harkov'da şiddetli saldırı hazırlığında olduğunu savundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞTÜ



Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi değerlendirdi, güvenlik garantörlerinden biri olmaya hazır olduğu için Türkiye'ye minnettar olduğunu ifade etti. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

RUS ASKERİ GÜÇLERİ, ÇERNOBİL'DEN ÇEKİLDİ

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), Rus ordusunun 24 Şubat'ta ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali'nden çekildiğini açıkladı.



Energoatom'dan yapılan açıklamada, "Rus işgalci güçler, Çernobil Nükleer Santrali'ni terk etti. Santralde yabancı yok" denildi.



Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Slavutiç kentinden de çekildiği kaydedilen açıklamada, "Rus güçleri, santralden ayrılırken esir aldıkları Ukrayna Ulusal Muhafızlarını da götürdü" bilgisi verildi.

Çernobil Nükleer Santrali, 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş, daha sonra santraldeki nükleer izleme sistemlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna veri aktarmayı durdurduğu belirtilmişti.

RUSYA'DAN İNSANİ KORİDOR AÇIKLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreciyle ilgili başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.



Ukrayna'nın başkenti Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkov ve Mariupol kentleri yönlerinde her gün insani yardım koridorlarının açıldığını belirten Mizintsev, Rus ordusunun söz konusu noktalarda ateşkese uyduğunu savundu.



Mizintsev, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den şahsi talepleri doğrultusunda 1 Nisan'da Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Mariupol'den Zaporijya'ya insani yardım koridorunu yeniden açacak" dedi.