Rusya-Ukrayna savaşında 39. gün... Rus birlikleri Odessa'yı vurdu

Rusya-Ukrayna Savaşı 39. gününde devam ediyor.

Son olarak, Ukrayna-Rusya savaşının başından beri nadiren saldırı düzenlenen, ülkenin deniz ticaretinde önemli role sahip Odessa kenti, Rus birliklerince vuruldu. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, kentteki altyapı tesislerinin füzelerle hedef alındığını, birkaç bölgede yangın çıktığını belirtti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarıldı.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Ukrayna’nın Odessa şehri yakınlarında yüksek hassasiyetli roketlerle petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduklarını bildirdi.



Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rusya’nın eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Rus ordusunun Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, “Bu sabah havadan ve karadan yüksek hassasiyetli roketlerle Odessa yakınlarında Mıkolayiv yönünde Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan bir petrol rafinerisi ve 3 akaryakıt deposu yok edildi” dedi.



Rus hava kuvvetlerinin Kudryaşovka ve Şurovka yerleşim birimi civarında havada 2 insansız hava aracını imha ettiğini aktaran Konaşenkov, gece boyunca Ukrayna ordusuna ait 51 askeri unsurun vurulduğunu kaydetti.



Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 125 uçak, 88 helikopter, 383 insansız hava aracı, 221 hava savunma füze sistemi, 1903 tank ve zırhlı araç, 207 çok namlulu roketatar, 805 obüs ve havan topu, 1781 özel askeri araç vuruldu” diye konuştu.



MÜZAKERELERİN TASLAĞI ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER İÇİN HAZIR DEĞİL

Rusya'dan yapılan açıklamada, barış görüşmelerinin lider düzeyinde toplantı için yeterince ilerlemediğini ve Moskova'nın Kırım ve Donbas'ın statüsü konusundaki tutumunun değişmediğini söyledi.



Rus baş müzakereci Vladimir Medinsky, tarafından yapılan açıklamada, "Anlaşma taslağı tepedeki bir toplantıya sunulmaya hazır değil. Tekrar ediyorum: Rusya'nın Kırım ve Donbas'taki tutumu değişmedi" dedi.

Bununla birlikte Medinski Ukrayna heyeti ile görüşmelerin pazartesi devam edeceğini açıkladı.

ZELENSKİ: RUSYA HAVADAN TEHDİT OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki son durumu değerlendirdi. Batılı ülkelerin yeterince füze savunma sistemi göndermemesini eleştiren Zelenski, Rusya'dan havadan tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.



Bununla birlikte Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da hedef değiştirdiğini iddia ederek şunları söyledi:



"Rus silahlı kuvvetlerinin amacı nedir? Hem Donbas'ı hem de ülkemizin güneyini ele geçirmek istiyorlar. Amacımız ne? Özgürlüğümüzü, toprağımızı, halkımızı savunmak. Onları püskürtmek için her şeyi yapmak.

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde en anlamlı ilerleme İstanbul'da kaydedildi.

"IRPİN, BUÇA, HOSTOMEL VE KİEV İŞGALDEN KURTARILDI"



Diğer taraftan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Irpin, Buça, Hostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını duyurdu.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Rusya'nın hava ve füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığını, Rus birliklerinin Ukrayna'nın kuzeyinden çekilmeye devam ettiğini açıkladı. Rusya'nın çekildiği Buça'da ise durum içler acısı.



Harabeye dönen şehirde hayatını kaybeden siviller caddelerde yatıyor.



Buça belediye başkanı kentte 300'den fazla sivilin öldürüldüğünü söyledi.



Sosyal medyada, sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğü ve kuyulara atıldığına dair fotoğraflar paylaşıldı.



Çeçen lider Ramazan Kadirov'sa gönüllü birliklerin savaşmak üzere Mariupol'e gittiği görüntüleri yayınladı.

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