Rusya-Ukrayna savaşında 39. gün... Rusya: Liderler düzeyinde görüşme için henüz şartlar oluşmadı

Rusya-Ukrayna Savaşı 39. gününde devam ediyor.

Rusya'dan yapılan açıklamada, barış görüşmelerinin lider düzeyinde toplantı için yeterince ilerlemediğini ve Moskova'nın Kırım ve Donbas'ın statüsü konusundaki tutumunun değişmediğini söyledi.



Rus baş müzakereci Vladimir Medinsky, tarafından yapılan açıklamada, "Anlaşma taslağı tepedeki bir toplantıya sunulmaya hazır değil. Tekrar ediyorum: Rusya'nın Kırım ve Donbas'taki tutumu değişmedi" dedi.

Bununla birlikte Medinski Ukrayna heyeti ile görüşmelerin pazartesi devam edeceğini açıkladı.

ZELENSKİ: RUSYA HAVADAN TEHDİT OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki son durumu değerlendirdi. Batılı ülkelerin yeterince füze savunma sistemi göndermemesini eleştiren Zelenski, Rusya'dan havadan tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.



Bununla birlikte Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da hedef değiştirdiğini iddia ederek şunları söyledi:



"Rus silahlı kuvvetlerinin amacı nedir? Hem Donbas'ı hem de ülkemizin güneyini ele geçirmek istiyorlar. Amacımız ne? Özgürlüğümüzü, toprağımızı, halkımızı savunmak. Onları püskürtmek için her şeyi yapmak.

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde en anlamlı ilerleme İstanbul'da kaydedildi.

"IRPİN, BUÇA, HOSTOMEL VE KİEV İŞGALDEN KURTARILDI"



Diğer taraftan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Irpin, Buça, Hostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını duyurdu.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Rusya'nın hava ve füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığını, Rus birliklerinin Ukrayna'nın kuzeyinden çekilmeye devam ettiğini açıkladı. Rusya'nın çekildiği Buça'da ise durum içler acısı.



Harabeye dönen şehirde hayatını kaybeden siviller caddelerde yatıyor.



Buça belediye başkanı kentte 300'den fazla sivilin öldürüldüğünü söyledi.



Sosyal medyada, sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğü ve kuyulara atıldığına dair fotoğraflar paylaşıldı.



Çeçen lider Ramazan Kadirov'sa gönüllü birliklerin savaşmak üzere Mariupol'e gittiği görüntüleri yayınladı.

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