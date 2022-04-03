Rusya-Ukrayna savaşında 39. gün... Rusya'nın Belgorod kentinde art arda patlama sesleri duyurdu

Rusya-Ukrayna Savaşı 39. gününde devam ediyor.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna sınırına yakın Rusya'nın Belgorod kentinde iki patlama sesi duyuldu.



Önceki gün iki Ukrayna askeri helikopterinin Rus şehri Belgorod’daki petrol rafinerisini vurduğu iddia edilmişti.



Bu haberin ardından Rus kenti Belgorod’dan yine patlama sesleri geldi.



RUS GÜÇLERİ ODESSA'YI VURDU

Ukrayna-Rusya savaşının başından beri nadiren saldırı düzenlenen, ülkenin deniz ticaretinde önemli role sahip Odessa kenti, Rus birliklerince vuruldu. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, kentteki altyapı tesislerinin füzelerle hedef alındığını, birkaç bölgede yangın çıktığını belirtti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarıldı.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Ukrayna’nın Odessa şehri yakınlarında yüksek hassasiyetli roketlerle petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduklarını bildirdi.



Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rusya’nın eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Rus ordusunun Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, “Bu sabah havadan ve karadan yüksek hassasiyetli roketlerle Odessa yakınlarında Mıkolayiv yönünde Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan bir petrol rafinerisi ve 3 akaryakıt deposu yok edildi” dedi.



Rus hava kuvvetlerinin Kudryaşovka ve Şurovka yerleşim birimi civarında havada 2 insansız hava aracını imha ettiğini aktaran Konaşenkov, gece boyunca Ukrayna ordusuna ait 51 askeri unsurun vurulduğunu kaydetti.



Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 125 uçak, 88 helikopter, 383 insansız hava aracı, 221 hava savunma füze sistemi, 1903 tank ve zırhlı araç, 207 çok namlulu roketatar, 805 obüs ve havan topu, 1781 özel askeri araç vuruldu” diye konuştu.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 18 BİN CİVARINDA ASKER KAYBETTİ



Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 18 bin civarında askerini kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-3 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.



Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin civarında asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 134 helikopter, 644 tank, 1830 zırhlı araç, 325 top, 105 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus askeri birlikleri, 1249 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 89 insansız hava aracını da kaybetti.​​​



MÜZAKERELERİN TASLAĞI ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER İÇİN HAZIR DEĞİL

Rusya'dan yapılan açıklamada, barış görüşmelerinin lider düzeyinde toplantı için yeterince ilerlemediğini ve Moskova'nın Kırım ve Donbas'ın statüsü konusundaki tutumunun değişmediğini söyledi.



Rus baş müzakereci Vladimir Medinsky, tarafından yapılan açıklamada, "Anlaşma taslağı tepedeki bir toplantıya sunulmaya hazır değil. Tekrar ediyorum: Rusya'nın Kırım ve Donbas'taki tutumu değişmedi" dedi.

Bununla birlikte Medinski Ukrayna heyeti ile görüşmelerin yarın da devam edeceğini açıkladı.

ZELENSKİ: RUSYA HAVADAN TEHDİT OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki son durumu değerlendirdi. Batılı ülkelerin yeterince füze savunma sistemi göndermemesini eleştiren Zelenski, Rusya'dan havadan tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.



Bununla birlikte Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da hedef değiştirdiğini iddia ederek şunları söyledi:



"Rus silahlı kuvvetlerinin amacı nedir? Hem Donbas'ı hem de ülkemizin güneyini ele geçirmek istiyorlar. Amacımız ne? Özgürlüğümüzü, toprağımızı, halkımızı savunmak. Onları püskürtmek için her şeyi yapmak.

Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde en anlamlı ilerleme İstanbul'da kaydedildi.

"IRPİN, BUÇA, HOSTOMEL VE KİEV İŞGALDEN KURTARILDI"



Diğer taraftan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Irpin, Buça, Hostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını duyurdu.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Rusya'nın hava ve füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığını, Rus birliklerinin Ukrayna'nın kuzeyinden çekilmeye devam ettiğini açıkladı. Rusya'nın çekildiği Buça'da ise durum içler acısı.



Harabeye dönen şehirde hayatını kaybeden siviller caddelerde yatıyor.



Buça belediye başkanı kentte 300'den fazla sivilin öldürüldüğünü söyledi.



Sosyal medyada, sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğü ve kuyulara atıldığına dair fotoğraflar paylaşıldı.



Çeçen lider Ramazan Kadirov'sa gönüllü birliklerin savaşmak üzere Mariupol'e gittiği görüntüleri yayınladı.

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