Rusya-Ukrayna savaşında 39. gün... Ukrayna Dışişleri Bakanı: Asıl savaş güneyde başlamak üzere

Rusya-Ukrayna Savaşı 39. gününde devam ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savaşta henüz en kötüsünü yaşamadıklarını, şu anda Kiev'deki muharebeyi kazandıklarını ancak güneyde ve Donbas'ta asıl savaşın başlamak üzere olduğunu belirtti.



Kuleba, İtalyan Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ülkesindeki savaşa dair son durumu değerlendirdi.



Barış sürecinin ne noktada olduğuna dair soruya Kuleba, "Sürekli birbirimizle görüşüyoruz ama tüm kilit sorunlar çözüme kavuşmamış şekilde kalmaya devam ediyor. Bir yandan Rus ordusu, karada saldırmaya devam ediyor ve kentlerimize füze ile saldırıp, insanlığa karşı suç işliyor. Müzakerelerde küçük kazanımlar elde ettiğimizde askeri saldırganlıkları daha kanlı ve yıkıcı şekilde gelişiyor" yanıtını verdi.



Kuleba, Ruslarla ilişkilerinin olması ve kendilerine bir daha saldırmayacaklarına dair emin olmaları gerektiğini ancak onlara güvenmediklerini vurguladı.



Sahadaki askeri durumla ilgili Kuleba, "Savaşın tam ortasındayız ancak en kötüsü daha gelmedi. Ukrayna, Kiev’deki muharebeyi kazandı fakat Donbas ve güneyde savaş başlamak üzere. Mariupol'deki tahribatın gösterdiği üzere korkunç ve yıkıcı olacak. Biz hazırız, geri adım atmayacağız ve sizin desteğinizi almayız umuyoruz" diye konuştu.



ÇİN İHTİYATLI ŞEKİLDE TARAFSIZ KALDI

Kuleba, Çin'in tutumunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, "Çin, ihtiyatlı şekilde tarafsız kaldı. Rusya'yı desteklediğine dair herhangi bir kanıtımız yok. Onlar için en önemli çıkar, dünya ekonomisine zarar veren bu savaşı durdurmak, biz de bunu paylaşıyoruz." cevabını verdi.



İtalyan kamuoyuna da savaşı kısa sürede bitirebilmeleri için kendilerine yardım etmeleri hususunu dile getiren Kuleba, İtalya'nın garanti sisteminde yer almasının Roma'yı riske atmayacağını kaydetti.



Kuleba, Malta ziyaretinde "Kiev ziyaretinin masada" olduğunu belirten Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un bu ziyaretine ilişkin, "24 Şubat’ta savaş başlamadan önce bu ziyaret için hazırlık yapıyorduk. Şimdi daha önemli bir hal aldı. Vatikan nezdindeki elçiliğimiz bunu gerçekleştirmek için çalışıyordu ama halen tarih veya nihai onay yok" dedi.



BELGOROD'DA PATLAMA SESLERİ

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna sınırına yakın Rusya'nın Belgorod kentinde iki patlama sesi duyuldu.



Önceki gün iki Ukrayna askeri helikopterinin Rus şehri Belgorod’daki petrol rafinerisini vurduğu iddia edilmişti.



Bu haberin ardından Rus kenti Belgorod’dan yine patlama sesleri geldi.

MARİUPOL'DEN ZAPORİJYA'YA SİVİLLERİN TAHLİYESİ SÜRÜYOR

Bununla birlikte, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol’den Zaporijya’ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi.



Vereşçuk, sosyal medya hesabından, Ukrayna’daki savaşta sivillerin çatışmaların olduğu şehirlerden tahliyesine yönelik açıklamalarda bulundu.



Berdyansk şehri yakınlarında 17 otobüs bulunduğunu, bunlardan 10'unun sivilleri tahliye etmek için hazır beklediğini belirten Vereşçuk, bu otobüslerin şehre bırakılmaması halinde sivillerin Berdyansk şehrinin girişindeki kontrol noktasına gelmesini istedi.



Mariupol yakınlarına ulaşacak 7 otobüse de Uluslararası Kızılhaç Örgütünün eşlik edeceğini aktaran Vereşçuk, Mariupol’den Zaporijya’ya sivillerin tahliyesinin sürdüğünü kaydetti.



Vereşçuk, “Mariupol’den Zaporijya şehrine açılan koridordan siviller kendi araçlarıyla gidebilir” dedi.



Luhansk bölgesindeki bazı şehirlerden de sivillerin tahliyesini planladıklarını anlatan Vereşçuk, tahliyesi sürecinin başlaması için Rus tarafından ateşkesin sağlamasını beklediklerini kaydetti.



RUS GÜÇLERİ ODESSA'YI VURDU

Ukrayna-Rusya savaşının başından beri nadiren saldırı düzenlenen, ülkenin deniz ticaretinde önemli role sahip Odessa kenti, Rus birliklerince vuruldu. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Herashchenko, kentteki altyapı tesislerinin füzelerle hedef alındığını, birkaç bölgede yangın çıktığını belirtti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarıldı.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Ukrayna’nın Odessa şehri yakınlarında yüksek hassasiyetli roketlerle petrol rafinerisi ve akaryakıt deposunu vurduklarını bildirdi.



Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rusya’nın eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Rus ordusunun Ukrayna’daki hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, “Bu sabah havadan ve karadan yüksek hassasiyetli roketlerle Odessa yakınlarında Mıkolayiv yönünde Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan bir petrol rafinerisi ve 3 akaryakıt deposu yok edildi” dedi.



Rus hava kuvvetlerinin Kudryaşovka ve Şurovka yerleşim birimi civarında havada 2 insansız hava aracını imha ettiğini aktaran Konaşenkov, gece boyunca Ukrayna ordusuna ait 51 askeri unsurun vurulduğunu kaydetti.



Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 125 uçak, 88 helikopter, 383 insansız hava aracı, 221 hava savunma füze sistemi, 1903 tank ve zırhlı araç, 207 çok namlulu roketatar, 805 obüs ve havan topu, 1781 özel askeri araç vuruldu” diye konuştu.





Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde en anlamlı ilerleme İstanbul'da kaydedildi.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 18 BİN CİVARINDA ASKER KAYBETTİ



Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 18 bin civarında askerini kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-3 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.



Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin civarında asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 134 helikopter, 644 tank, 1830 zırhlı araç, 325 top, 105 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus askeri birlikleri, 1249 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 89 insansız hava aracını da kaybetti.​​​



MÜZAKERELERİN TASLAĞI ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER İÇİN HAZIR DEĞİL



Ukrayna heyeti ile müzakerelerdeki Rus heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, barış anlaşması için iki ülke liderlerini bir araya getirecek taslak anlaşmanın onaylanmaya henüz hazır olmadığını bildirdi.



Medinskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia'nın müzakerelere ilişkin yaptığı değerlendirmeyi yorumladı.



Müzakerelerde, Ukrayna tarafının, tarafsız ve nükleer olmayan statü ile ilgili konulara yaklaşımında daha gerçekçi hale geldiğini aktaran Medinskiy, "Ancak anlaşma taslağı, liderlerin zirve toplantısı için sunulmaya hazır değil" dedi.



Arakhamia'nın "Rusya'nın Kırım hariç Ukrayna'nın tutumunu kabul ettiğini" söylediğini hatırlatan Medinskiy, şunları kaydetti:



"Aslında üzerinde anlaşmaya varılan konular; Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer olmayan statüde olması, yabancı askeri birliklerin, üslerin ve her türlü saldırı silahlarının konuşlandırılmasının, kitle imha silahlarının geliştirilmesi ve üretilmesinin reddedilmesi, Rusya dahil sadece garantör devletlerin izniyle tatbikatlar yapılması, ayrıca Ukrayna'nın tarafsızlığı için uluslararası güvenlik garantisi sisteminin oluşturulmasıdır. Bütün bunlar üzerinde İstanbul'da anlaşmaya varıldı. Rusya'nın 2014'ten beri başardığı şeyler var."



RUSYA'NIN KIRIM VE DONBAS'TAKİ DURUMU DEĞİŞMEDİ

Ukrayna tarafının kendi tarafına yönelik açıklamalarda bulunduğunu aktaran Medinskiy, "Tekrar, tekrar ediyorum; Rusya'nın Kırım ve Donbas konusundaki tutumu değişmedi." açıklamasında bulundu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy zirvesi için taslak anlaşmanın hazır olduğuna dair Arakhamia'nın iyimserliğine katılmadığını belirten Medinskiy, "Üstelik, Ukrayna'nın diplomatik ve askeri uzmanları, siyasi düzeyde halihazırda varılmış olan anlaşmalara yönelik taslak metni onaylamadan çok geride." yorumunda bulundu.



Medinskiy, uzmanlar ve heyet başkanları düzeyindeki anlaşma metni üzerindeki çalışmaların çevrim içi formatta, 1-2 Nisan'da yapıldığını ve yarın devam edeceğini bildirdi.



Dün, Ukrayna'da iktidarda bulunan Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır."



ZELENSKİ: RUSYA HAVADAN TEHDİT OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki son durumu değerlendirdi. Batılı ülkelerin yeterince füze savunma sistemi göndermemesini eleştiren Zelenski, Rusya'dan havadan tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.



Bununla birlikte Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da hedef değiştirdiğini iddia ederek şunları söyledi:



"Rus silahlı kuvvetlerinin amacı nedir? Hem Donbas'ı hem de ülkemizin güneyini ele geçirmek istiyorlar. Amacımız ne? Özgürlüğümüzü, toprağımızı, halkımızı savunmak. Onları püskürtmek için her şeyi yapmak.

"IRPİN, BUÇA, HOSTOMEL VE KİEV İŞGALDEN KURTARILDI"



Diğer taraftan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Irpin, Buça, Hostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını duyurdu.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Rusya'nın hava ve füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığını, Rus birliklerinin Ukrayna'nın kuzeyinden çekilmeye devam ettiğini açıkladı. Rusya'nın çekildiği Buça'da ise durum içler acısı.



Harabeye dönen şehirde hayatını kaybeden siviller caddelerde yatıyor.



Buça belediye başkanı kentte 300'den fazla sivilin öldürüldüğünü söyledi.



Sosyal medyada, sivillerin katledilerek toplu mezarlara gömüldüğü ve kuyulara atıldığına dair fotoğraflar paylaşıldı.



Çeçen lider Ramazan Kadirov'sa gönüllü birliklerin savaşmak üzere Mariupol'e gittiği görüntüleri yayınladı.

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