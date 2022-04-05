Rusya-Ukrayna savaşında 41. gün... Buça'da işkence edilmiş yeni cesetler bulundu

Ukrayna - Rusya arasında savaş 41. gününe girdi. İngiliz istihbarat raporlarına göre Rusya saldırılarını Mariupol'e yoğunlaştırmış durumda. Kentte kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.

Rus güçlerinin çekilme sürecinde olduğu Çernihiv'deyse Ukrayna ordusu, bazı kasabaları geri aldı. Çernihiv Belediye başkanı, Rus bombardımanının şehrin yüzde 70'ini yok ettiğini söylüyor.

Ukraynalı yetkililere göre Rus güçleri Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumi bölgesinden de çekildi. Rus askerler bölgeyi yaklaşık bir aydır işgal etmişti.

Son olarak, Rusya ordusundan geri alınan Buça'da savaş suçlarını belgeleme çalışmalarını sürdüren Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun işkence ettiği 5 kişinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.



BODRUM KATINDA ELLERİ BAĞLI BULUNDULAR



Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılık ile polisin, Buça'daki bir çocuk sağlık tesisinin bodrum katında elleri bağlı 5 kişinin cesedini bulduğu bildirildi.



"Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri, silahsız sivillere işkence yaptı ve ardından onları öldürdü" ifadesine yer verilen açıklamada, polis ve savcıların olay yerinde her bir savaş suçunu kayıt altına almaya devam ettiği aktarıldı.

NEW YORK TİMES: UYDU GÖRÜNTÜLERİ RUSYA'YI YALANLIYOR

New York Times (NYT) gazetesi, uydu görüntülerinin Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösterdiğini iddia etti. HABERİN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ



ZELENSKİ BM'YE BUÇA'YI ANLATACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) hitap edecek.



BMGK nisan ayı dönem başkanı İngiltere, daimi temsilciliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski'nin bugün BM Güvenlik Konseyine hitap edeceğini duyurdu.



Sivil ölümlerinin gerçekleştiği Ukrayna'nın Buça kentini ziyaret eden Zelenski'nin BMGK'nin Ukrayna oturumunda video konferans ile konuşacağı belirtilen paylaşımda "İngiltere, Konsey başkanlığı sırasında Rusya'nın savaş suçları hakkında gerçeğin duyulmasını sağlayacak. Putin'in savaşını ve gerçeği açığa çıkaracağız" ifadesine yer verildi.

Buça'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Ukrayna'da yaptıklarını görünce Rusya ile müzakere yürütmek çok zor" açıklamasını yaptı.

MÜZAKERELER İÇİN HEYET OLUŞTURDU



Öte yandan Ukrayna lideri, güvenlik garantileri konusunda Rusya ile müzakere için daimi bir heyet oluşturdu.



Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenski imzaladığı kararname ile devletin güvenliğini garanti altına almak için bir anlaşma taslağının hazırlanması ve onaylanması konusunda Rusya ile müzakerelere katılmak üzere bir heyet oluşturdu.

LAVROV'DAN "BUÇA" YORUMU: YALAN HABERLERİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ



Ukrayna'nın Buça kentinde çekilen görüntüleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna'da yalan haberlerin yapılması ve bunun üzerine propaganda kampanyasının başlatılmasıyla ilgili birçok örnek var." dedi.



Benzer olayın Ukrayna'nın Mariupol'deki doğum hastanesinde geçen ay yaşandığını savunan Lavrov, "Geçen ay Mariupol'deki doğum hastanesiyle ilgili durumu trajedi olarak gösterme yönündeki girişimleri ortaya çıkardığımız gibi bu tür yalan haberleri ortaya çıkaracağız." diye konuştu.



Bu konuyu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi teklif ettiklerini ancak bu teklifin engellendiğine dikkati çeken Lavrov, konuya açıklık getireceklerini belirtti.