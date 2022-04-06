Rusya-Ukrayna savaşında 42. gün... Zelenski'den 'yaptırım' mesajı: Savaş suçlarının ağırlığıyla orantılı olmalı

Ukrayna - Rusya arasında savaş 42. gününe girdi.



Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'ya yönelik yaptırımların Buça kentindeki savaş suçları ile orantılı olması gerektiğini söyledi.



Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin hazırlandığına dikkati çeken Zelenskiy, Rus ordusunun Buça'da Ukraynalılara işkence ettiğini belirtti.



Zelenski "Dünyanın Buça'da olanları görmesinden sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlar, işgalcilerin işlediği savaş suçlarının ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Eğer, bundan sonra Rus bankaları her zamanki gibi çalışabilir, Rusya'ya mallar gönderilmeye devam eder, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya enerji kaynakları için ödeme yapmaya devam eder ise o halde bazı liderlerin siyasi kaderi artık eskisi gibi gelişmeyecektir" dedi.

LAVROV: BUÇA VİDEOLARI YALAN, AMAÇ MÜZAKERELERİ BOZMAK



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu savunarak, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını söyledi.



Lavrov, yayınladığı video mesajında, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Buça kentinde, "Ukrayna ordusunun ve istihbaratının kaydettiği anlaşılan videoların açıkça yalan ve uydurulmuş" olduğunu öne sürdü.



"Doğruluğunu kanıtlamanın imkansız olduğu bu açık ve yanlış provokasyonun" bir sebebi olduğunu belirten Lavrov, "Bunun, devam eden müzakereleri bozmak için bir bahane bulma arzusu olduğunu düşünme eğilimindeyiz." dedi.