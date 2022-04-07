Rusya-Ukrayna savaşında 43. gün... Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 4 yakıt üssü roketlerle yok edildi

Ukrayna - Rusya arasında savaş 43. gününe girdi.

Son olarak, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da denizden ve havadan yüksek hassasiyetli roketlerle 4 yakıt üssünü vurduklarını bildirdi.



Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.



Ayrılıkçılara ait silahlı birliklerin Sladkoe şehrini kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’ya ait askeri altyapılarını vurmaya devam ettiğini ifade etti. Konaşenkov, “Gece boyunca denizden ve havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Mıkolayiv, Zaporijya, Harkiv ve Çuguyiy’de Ukrayna askeri birliklerine akaryakıt sağlayan 4 yakıt üssü vuruldu.” dedi.



Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna’ya ait 29 askeri unsuru yok ettiğini kaydeden Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 93 helikopter, 413 insansız hava aracı, 227 hava savunma füze sistemi, 1987 tank ve zırhlı araç, 218 çok namlulu roketatar, 866 obüs ve havan topu, 1894 özel askeri araç imha edildi” diye konuştu.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN NATO'YA ÇAĞRI



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO müttefiklerine, ülkesine daha fazla silah tedariki çağrısında bulunacağını, böylece savaşın Ukrayna topraklarında kalacağını ve başka ülkelere yayılmayacağını söyledi.



Müttefiklere "Ne kadar çok silah alırsak ve bunlar Ukrayna'ya ne kadar erken varırsa, o kadar çok insan hayatı kurtulacak" mesajını vereceğini söyleyen Kuleba, saldırı amaçlı silahlar ile savunma amaçlı silahlar gönderme arasında bir ayrım yapmanın sahadaki durum açısından anlamsız olduğunu vurguladı.

UKRAYNA'YA SİLAH TEDARİKİ KONUSU GÜNDEMDE



Stoltenberg de "Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahlar, hafif ve ağır silahlar ve birçok farklı destek ihtiyacını ele alacağımıza eminim" dedi.



MARİUPOL BELEDİYE BAŞKANI: SON BIR AYDA 5 BİN KİŞİ ÖLDÜ



Ukrayna’nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, abluka altında olan şehirde bir ay içinde 210’u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü söyledi.



Şehir altyapısının yüzde 90’ından fazlasının tahrip edildiğini dile getiren Boyçenko, “Bunların en az yüzde 40’ı artık kurtarılamaz halde” dedi.



Öte yandan Ukrayna Ulusal Muhafızlarının özel kuvveti Azak Taburu Komutan Yardımcısı Svyatoslav Ponomar, yaptığı açıklamada, Mariupol’da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanların olduğunu bildirdi.

"BUÇA'DAN SONRA RUS ORDUSU TAKTİK DEĞİŞTİRDİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Buça kentindeki olaydan sonra Rus ordusunun taktik değiştirdiğini ve işgal ettikleri bölgelerde işledikleri suçların kanıtlarını yok etmeye çalıştığını söyledi.



Zelenski, "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi. Öldürülen Ukraynalıları işgal altındaki bölgelerin sokaklarından ve bodrumlarından temizlemeye çalıştığı bilgisine sahibiz. Ama sorumluluktan kaçamazlar. Zaten binlerce vatandaşın kayıp olduğunu biliyoruz" dedi. HABERİN AYRINTILARI

"RUSYA, DOĞUDA TAARRUZA HAZIRLANIYOR"



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya’nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği belirtildi.



Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı kaydedildi.



Açıklamada, Rusya’nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü bildirildi.

BİDEN'DAN BUÇA İÇİN HESAP SORULSUN ÇAĞRISI

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça kentinde işlenenlerin "savaş suçu" olduğunu ve uluslararası toplumun sorumlularından bunun hesabını sorması gerektiğini belirtti.



Ukrayna'da büyük çapta "vahşet" yaşandığına ilişkin haberlere işaret eden Biden, şöyle konuştu:



"Buça'da elleri arkadan bağlanıp birçoğu arkadan vurulmuş insanların cesetlerinin sokaklarda yattığına ilişkin fotoğrafları görmüşsünüzdür. Siviller katledildi, cansız bedenleri toplu mezarlara atıldı, bu affı olmayan gaddarlığı hepimiz gördük. Burada yaşananlar savaş suçundan daha aşağı bir şey değildir. Sorumluluk sahibi ülkeler bir araya gelerek bunların sorumlularından hesap sormalıdır." HABERİN DEVAMI