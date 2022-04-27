Rusya-Ukrayna savaşında 63. gün... Rusya: Ukrayna'nın Zaporizhzhia bölgesindeki silah deposunu vurduk

Son dakika haberi! Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında üçüncü aya girildi. Yoğun çatışmalar, Ukrayna'nın günayindeki ve doğusunda bölgelerinde devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşının 63. gününde öne çıkanlar şu şekilde;

-Rusya Savunma Bakanlığı, Kalibr füzelerinin Ukrayna'nın Zaporizhzhia bölgesindeki bir silah deposunu vurduğunu açıkladı. Zaporizhzhia bölgesi, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silahları barındırıyor. Bununla birlikte bakanlık, hava kuvvetlerinin bir gecede Ukrayna’daki 59 askeri hedefi yok ettiğini duyurdu.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 22 BİN 400 ASKER KAYBETTİ

-Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 22 bin 400 asker, 185 uçak, 155 helikopter ve 939 tank kaybettiğini bildirdi. Rus ordusunun 24 Şubat-27 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu



Açıklamaya göre, Rus ordusu 22 bin 400 asker kaybetti, 185 uçak, 155 helikopter, 939 tank, 2 bin 342 zırhlı araç, 421 top, 149 roketatar sistemi ve 71 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus güçleri 1666 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 207 insansız hava aracını da kaybetti.



ODESSA'YA FÜZE SALDIRILARI



-Ukrayna Demiyolları’nın başkanı Oleksandr Kamyshin, Rusya’nın liman ketni Odessa’ya bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Füzelerden birinin kenti Ukrayna’nın uzak güneybatı kısmına bağlayan bir demiryolu ve karayolu köprüsüne çarptığını söyledi.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında şimdiye kadar 2 bin 500'ü aşkın sibil hayatını kaybetti.

Kamyshin, "Bugün sabah 6:45'te, Odesa bölgesindeki Dinyester Halici üzerindeki aynı köprüye ikinci bir roket saldırısı gerçekleşti. Olayda yaralanan olmadı. Alt yapıdaki hasar daha sonra tespit edilecek” dedi.



-Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Kentteki bazı apartmanlar bombardıman sonrası ağır hasar gördü.

POLONYA VE BULGARİSTAN'A DOĞALGAZ TEDARİKİ DURDU



-Rusya, bugünden itibaren Polonya ve Bulgaristan'a gaz tedarikini durdurduğunu açıkladı. Varşova, tedarikçisi Gazprom'a ruble olarak ödeme yapmayı reddetti ve daha önce Rusya'nın en büyük gaz şirketi de dahil olmak üzere 50 kurum ve kişiye yaptırım uyguladığını duyurdu. Neredeyse tamamen Rus doğalgaz ithalatına bağımlı olan Bulgaristan ise Gazprom ile olan tüm sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve önerilen yeni ödeme planının anlaşmayı ihlal ettiğini açıkladı.



Rusya-Ukrayna savaşı ülkeleri emtia krizi riskine soktu.

ZELENSKİ: RUSYA SADECE UKRAYNA TOPRAKLARINI ELE GEÇİRMEYİ HEDEFLEMİYOR

-Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in danışmanı Andriy Yermak ise Rusya'nın "Avrupa'ya gaz şantajını başlattığını" söyledi. Zelenski, Rusya'nın sadece Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi değil, aynı zamanda "Avrupa'nın tüm merkezini ve doğusunu parçalamayı" ve "demokrasiye küresel bir darbe indirmeyi" planladığını öne sürdü.



-Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'ya 50 uçaksavar sistemini teslimatı yapacağını duyurdu. Lambrecht, hükümetin yaklaşık 50 Gepard uçaksavar silah sisteminin teslimatını imzalamayı kabul ettiğini söyledi.



-ABD, Almanya'da 40 ulustan müttefikle savunma görüşmelerine ev sahipliği yaptığı için Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı savaşını kazanmasına yardımcı olmak için "gök ve yeri" hareket ettirme sözü verdi. Toplantı, Pazar günü Zelenski ile görüşme yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından yönetildi.. Austin, Batı’nın Ukrayna'ya "uzun vadede" yardım etmeye hazırlandığını ve yeniden silahlanmayı hızlandırmak için adımlar atacağını söyledi.