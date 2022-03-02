Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 7. gün: BM'den Rusya'yı kınama tasarısına onay

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 7. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor.

Saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalıyor.

BM: RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISINI KINAYAN KARAR TASARISINI KABUL ETTİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti. BM'nin kararında, "Rusya derhal savaşa son vererek, askerlerini Ukrayna'dan çekmeli" denildi. HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM'de yaptığı konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının BM'nin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, Ukrayna'ya gerekli yardımların yapılması konusunda çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, "Rus petrolü ve gazının yasaklanması konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyledi.



RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: ŞU ANA KADAR 498 RUS ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde ayakta alkışlanan konuşamasında, "İnsanlık dışı bir saldırıyla mücadele ediyoruz" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna ile savaşta 498 Rus askerinin öldüğünü, 1597 Rus askerinin ise yaralandığını açıkladı.



ZELENSKİ: UKRAYNA'NIN AB'YE ÜYELİĞİ KONUSUNDA OLUMLU HABERLER BEKLİYORUM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Zelenski, Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda olumlu haberler beklediğini söyledi.

UKRAYNA'DA 2 BİNİ AŞKIN SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın saldırmaya başladığı 7 gün içerisinde Ukrayna'da 2 bini aşkın sivilin öldüğünü açıkladı.



İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON: RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son açıklamasında, Rusya'nın savaş suçu işlediğini söyledi. Johnson, "Tüm dünya ülkeleri Birleşmiş Milletler'de (BM) Rusya'yı kınama konusunda bize katılmalı" dedi. İngiltere Başbakanı, Ukrayna'ya yardımda bulunacakları da açıkladı. Bir bağış kampanyasını düzenlediklerini belirten Johnson, "Hükümet, toplanan bağış miktarına eşit düzeyde yardımda bulunacak" diye konuştu.

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Herson kentinde sokak çatışmaları sürüyor.

UKRAYNA SAĞLIK BAKANI: HASTANELERDEKİ COVİD-19 HASTALARI İÇİN YETERİNCE OKSİJEN YOK



Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, hastanelerdeki Covid-19 hastaları için yeterli oksijen bulunmadığını duyurdu. Liashko, "Tıbbi yardım için insani koridorlar açmaya çalışıyoruz. Eczane ve ilaç dağıtımınında sorunlar yaşıyoruz" dedi.



Ukrayna'nın Harkiv kentinin valisi ise Harkiv Kent Konseyi binasına bir füze isabet ettiğini duyurdu. Ayrıca Harkiv'deki yeni saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı aktarıldı.



Diğer taraftan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Papa'dan Putin ile insani yardım koridorları hakkında konuşmasının talep edildiğini söyledi.



"RUSYA İSKENDER FÜZELERİ KULLANDI"



Bununla birlikte, Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, Belarus birliklerinin Rusya'nın saldırılarında görev alıp almadığına dair bir bilgi olmadığını açıkladı. Rusya'nın İskender füzeleri kullandığını aktaran danışman, Herson'un düşmesinin olası görünmediğini söyledi. Yapılan açıklamada, Herson'da sokak çatışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Belarus güçlerinin Ukrayna'ya girmesi halinde Rusya ile aynı yaptırımlara maruz kalacağı konusunda uyardı.

LAVROV’DAN ‘NÜKLEER TEHDİT’



Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın 7. gününde Dışişleri Bakanı Lavrov’un "3. Dünya savaşı olursa nükleer ve yıkıcı olacaktır" sözü ‘nükleer tehdit’ olarak algılandı.



Devlet Başkanı Putin, saldırının başladığı 5. günde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini vermişti.



Bu emir, Rusya'nın nükleer silahları ve hipersonik füzelerini yeniden gündeme getirmişti.



RUSYA DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER SİLAH KAPASİTESİNE SAHİP



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçleri için özel savaş görevi durumuna geçmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi.



Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle Başkan Putin'in özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Batı Bloku'nun elinde bulunan 6 bin 65 nükleer silahın 5 bin 550'sinin ABD, 290'ının Fransa, 225'inin de İngiltere'nin elinde olduğu belirtiliyor.

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