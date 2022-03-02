Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 7. gün: Kiev'de patlama sesleri duyuluyor

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 7. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor.

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu, tren istasyonunun yakınlarında büyük bir patlama olduğu belirtildi.

MACRON: RUS GÜÇLERİ KİEV'İ BOMBALIYOR

Rus güçlerinin Kiev'i bombaladığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Önümüzdeki günler Ukrayna için giderek zorlaşacak" dedi.



Savaşın Putin'in seçimi olduğunu belirten Macron, "Bu savaşın nazizme karşı yürütüldüğü bir yalan. Ukrayna'daki savaşa karşı olan tüm Rusların yanındayız. Putin ile temas halinde kalmak için çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.



Rus doğalgazına olan bağımılığı bitirmeliyiz diye Macron, Avrupa'nın savunma stratejisinin yeni bir aşamaya geçmesi gerektiğini söyledi.

ABD'DEN RUSYA VE BELARUS'A SAVUNMA YAPTIRIMLARI

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları getirme kararı aldı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zalim Ukrayna işgaline karşılık olarak Rusya ve Belarus'a ek ekonomik yaptırımlar uyguluyor" denildi.



Açıklamada, yeni yaptırımlar kapsamında Rusya ve Belarus ordusuna destek veren şirketlerin de hedef alındığı, ABD Ticaret Bakanlığının yaptırım listesine Rus ve Belarus güvenlik servislerine, ordularına ve savunma sektörlerine destek veren şirketlerin alınacağı aktarıldı.



BM: RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISINI KINAYAN KARAR TASARISINI KABUL ETTİ



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti. BM'nin kararında, "Rusya derhal savaşa son vererek, askerlerini Ukrayna'dan çekmeli" denildi. HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili, Rusya'nın saldırganlığının "sebepsiz ve haksız" olduğunu belirtti.



Sinirlioğlu, New York'taki BM Genel Kurulu Ukrayna Acil Özel Oturumu'nda, Ukrayna topraklarına yapılan saldırıyı, "Sebepsiz, haksız ve yakın tarihte eşi görülmemiş bir saldırganlık eylemi. Yasa dışı, gayri meşru ve kabul edilemez" diye niteledi.



Uluslararası toplum, sınırların güç kullanılarak değiştirilmesinin BM'nin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirten Türk Büyükelçi, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı, uluslararası hukukun açık ve ciddi bir ihlalidir. Kurallara dayalı uluslararası sisteme karşı bir meydan okuma eylemidir. BM Sözleşmesine hakarettir. Ayrıca, nükleer silahlara atıfta bulunan Rus söyleminin son zamanlarda artmasını da esefle karşılıyoruz" dedi.

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Herson kentinde sokak çatışmaları sürüyor.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: ŞU ANA KADAR 498 RUS ASKERİ ÖLDÜ



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ile savaşta Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini ve 1597'sinin yaralandığını bildirdi.



Başkent Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.



Konaşenkov, "Krasnıy Liman (Kızıl Liman), Torsk, Kreminna, Varvarovka, Borovenki yerleşim birimleri kontrol altına alındı" dedi.



Ukrayna'nın Mariupol kentinin kuşatıldığını aktaran Konaşenkov; başkent Kiev, Harkiv ve Mariupol kentlerindeki sivillerin oluşturulan güvenli koridorlardan çıkabileceğini söyledi.



Konaşenkov, Ukrayna tarafının Harkiv kentinde bulunan Hindistanlı öğrencilerin tahliyesine izin vermediğini ileri sürdü.



ZELENSKİ: UKRAYNA'NIN AB'YE ÜYELİĞİ KONUSUNDA OLUMLU HABERLER BEKLİYORUM



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Zelenski, Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda olumlu haberler beklediğini söyledi.



UKRAYNA'DA 2 BİNİ AŞKIN SİVİL HAYATINI KAYBETTİ



Ukrayna Acil Durum Servisi, Rusya'nın saldırmaya başladığı 7 gün içerisinde Ukrayna'da 2 bini aşkın sivilin öldüğünü açıkladı.



İNGİLTERE BAŞBAKANI JOHNSON: RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son açıklamasında, Rusya'nın savaş suçu işlediğini söyledi. Johnson, "Tüm dünya ülkeleri Birleşmiş Milletler'de (BM) Rusya'yı kınama konusunda bize katılmalı" dedi. İngiltere Başbakanı, Ukrayna'ya yardımda bulunacakları da açıkladı. Bir bağış kampanyasını düzenlediklerini belirten Johnson, "Hükümet, toplanan bağış miktarına eşit düzeyde yardımda bulunacak" diye konuştu.

UKRAYNA SAĞLIK BAKANI: HASTANELERDEKİ COVİD-19 HASTALARI İÇİN YETERİNCE OKSİJEN YOK



Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, hastanelerdeki Covid-19 hastaları için yeterli oksijen bulunmadığını duyurdu. Liashko, "Tıbbi yardım için insani koridorlar açmaya çalışıyoruz. Eczane ve ilaç dağıtımınında sorunlar yaşıyoruz" dedi.



Ukrayna'nın Harkiv kentinin valisi ise Harkiv Kent Konseyi binasına bir füze isabet ettiğini duyurdu. Ayrıca Harkiv'deki yeni saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı aktarıldı.



Diğer taraftan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Papa'dan Putin ile insani yardım koridorları hakkında konuşmasının talep edildiğini söyledi.



"RUSYA İSKENDER FÜZELERİ KULLANDI"



Bununla birlikte, Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, Belarus birliklerinin Rusya'nın saldırılarında görev alıp almadığına dair bir bilgi olmadığını açıkladı. Rusya'nın İskender füzeleri kullandığını aktaran danışman, Herson'un düşmesinin olası görünmediğini söyledi. Yapılan açıklamada, Herson'da sokak çatışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Belarus güçlerinin Ukrayna'ya girmesi halinde Rusya ile aynı yaptırımlara maruz kalacağı konusunda uyardı.

LAVROV’DAN ‘NÜKLEER TEHDİT’



Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın 7. gününde Dışişleri Bakanı Lavrov’un "3. Dünya savaşı olursa nükleer ve yıkıcı olacaktır" sözü ‘nükleer tehdit’ olarak algılandı.



Devlet Başkanı Putin, saldırının başladığı 5. günde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini vermişti.



Bu emir, Rusya'nın nükleer silahları ve hipersonik füzelerini yeniden gündeme getirmişti.



RUSYA DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER SİLAH KAPASİTESİNE SAHİP



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçleri için özel savaş görevi durumuna geçmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi.



Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle Başkan Putin'in özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Batı Bloku'nun elinde bulunan 6 bin 65 nükleer silahın 5 bin 550'sinin ABD, 290'ının Fransa, 225'inin de İngiltere'nin elinde olduğu belirtiliyor.

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