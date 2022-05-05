Rusya-Ukrayna savaşında 71. gün... Rus askerleri, Ukrayna direnişinin kalesinde

Rus askerleri haftalardır kuşatma altında tuttukları Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasına girdi. Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin partisinden geldi.



Partinin parlamento grup başkanı David Arakhamia Rus kuvvetlerinin fabrika sahasına girdiğini açıkladı. Tesiste Ukrayna Ordusu ile Rus güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını duyurdu.Kiev hükümeti ile tesisteki Ukrayna askerlerinin iletişim halinde olduğunu kaydetti.



Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 2 milyonu aşkın Ukraynalı AB'ye gitti.

Diğer taraftan, Ukrayna güçlerinin direnişi sürdürdüğü çelik fabrikasında yüzlerce sivil de 2 aydır mahsur kalmış durumda bulunuyor. Rusya ordusu ise sivillerin tahliyesi için çelik fabrikasından 3 gün boyunca insani koridorlar açacaklarını bildirdi.



Koridorların her gün sabah 8 akşam 6 saatleri arasında açık olacağı ve bu sürede Rus kuvvetlerinin askeri faaliyetleri durduracağı bildirildi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rus ordusunun 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde çatışmaları yoğunlaştırmasını beklediklerini söyledi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: 6 TREN İSTASYONUNU VURDUK



Rusya da Ukrayna'daki hedeflere kara ve denizden seyir füzeleri ile saldırdıklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da altı tren istasyonunun vurulduğunu bildirdi. Vurulan istasyonların yabancı silahların Ukrayna'ya ulaştırılması için kullanıldığı iddia edildi.



Rusya Lviv'de üç trafo merkezini de füzelerle hedef aldı. Elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu kentin büyük kısmına elektrik verilemedi.



Harkov'da bir parka füze düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



NATO'YA UYARI



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise NATO'yu Ukrayna'ya askeri yardım konusunda uyardı. Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan NATO ülkelerine ait nakliye araçlarının Rus ordusunun meşru hedefi olduğunu söyledi.

RUS ASKERİ AZOVSTAL'DA