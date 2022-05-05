Rusya-Ukrayna savaşında 71. gün... Ukrayna: Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtik

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujniy, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum istikametlerinde karşı saldırıya geçtiğini bildirdi.



Zalujniy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.



Durumla ilgili Milley'i bilgilendirdiğini aktaran Zalujniy, "Düşman güçlerinin Luhansk bölgesine askeri yığınak yaptığı, Popasna, Kreminna ve Torske bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğü, Ukrayna ordusunun Harkiv ve İzyum yönlerinde karşı saldırıya geçtiği bilgisini paylaştım" diye konuştu.



Zalujniy, Milley ile Ukrayna'ya silah ile teçhizat gönderilmesi konusunu da görüştüklerini kaydetti.



Rus askerleri haftalardır kuşatma altında tuttukları Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasına girdi. Açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin partisinden geldi.



Partinin parlamento grup başkanı David Arakhamia Rus kuvvetlerinin fabrika sahasına girdiğini açıkladı. Tesiste Ukrayna Ordusu ile Rus güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını duyurdu.Kiev hükümeti ile tesisteki Ukrayna askerlerinin iletişim halinde olduğunu kaydetti.



UKRAYNA: RUS ORDUSU 24 BİN 700 ASKERİNİ KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 700 asker, 196 uçak, 155 helikopter ve 1092 tankını kaybettiğini bildirdi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-5 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu.



Açıklamada, Rus ordusunun toplam 24 bin 700 asker kaybettiği ve Ruslara ait 196 uçak, 155 helikopter, 1092 tank, 2 bin 651 zırhlı araç, 499 top, 169 roketatar sistemi ve 83 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi.



Rus güçlerinin 1907 araç, 10 gemi ve hafif sürat teknesi ile 312 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 89 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği kaydedildi.



Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.



Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 2 milyonu aşkın Ukraynalı AB'ye gitti.

Diğer taraftan, Ukrayna güçlerinin direnişi sürdürdüğü çelik fabrikasında yüzlerce sivil de 2 aydır mahsur kalmış durumda bulunuyor. Rusya ordusu ise sivillerin tahliyesi için çelik fabrikasından 3 gün boyunca insani koridorlar açacaklarını bildirdi.



Koridorların her gün sabah 8 akşam 6 saatleri arasında açık olacağı ve bu sürede Rus kuvvetlerinin askeri faaliyetleri durduracağı bildirildi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rus ordusunun 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde çatışmaları yoğunlaştırmasını beklediklerini söyledi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: 6 TREN İSTASYONUNU VURDUK



Rusya da Ukrayna'daki hedeflere kara ve denizden seyir füzeleri ile saldırdıklarını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da altı tren istasyonunun vurulduğunu bildirdi. Vurulan istasyonların yabancı silahların Ukrayna'ya ulaştırılması için kullanıldığı iddia edildi.



Rusya Lviv'de üç trafo merkezini de füzelerle hedef aldı. Elektrik hatlarının zarar görmesi sonucu kentin büyük kısmına elektrik verilemedi.



Harkov'da bir parka füze düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



NATO'YA UYARI



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise NATO'yu Ukrayna'ya askeri yardım konusunda uyardı. Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan NATO ülkelerine ait nakliye araçlarının Rus ordusunun meşru hedefi olduğunu söyledi.

RUS ASKERİ AZOVSTAL'DA