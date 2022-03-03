Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 8. gün: Putin güvenlik zirvesini topluyor

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.



Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor.



Gece saatlerinde Ukrayna halkının tahliyesinin sağlandığı tren istasyonunun yakınına Rus füzesi düştü.



Fırlatılan Rus füzesi Ukrayna hava savunma sistemiyle imha edildi. İmha edilen füze kentin ısınma hattına düştü.



Rus işgalinde zor günler geçiren Ukrayna halkı temel yaşam ihtiyaçlarını tedarik edebilme noktasında da sıkıntılar yaşıyor.

Bir yandan görüşme adımları atılırken diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün güvenlik zirvesini toplayacağı açıklandı.



RUSYA'DAN NÜKLEER SAVAŞ AÇIKLAMASI



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Karşılıklı çıkarları gözeterek bir sonuca varacağız" diye konuştu.



Nükleer sailah konusunda da açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı, "Nükleer savaş bizim değil, Batı'nın aklında olan bir şey" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ: RUSYA'NIN PLANLARINI BİR HAFTADA BOZDUK



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenski, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor” dedi.



"YAKLAŞIK 9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ"



Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenski, “Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar" diye konuştu.



Zelenski, “Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar” diye konuştu.

Kiev'de sokaklar askeri araç mezarlığına döndü.

KİEV'DE TREN İSTASYONU YAKININDA PATLAMA



Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu.



Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın attığı füzenin, Kiev'in merkezinde yer alan Güney Tren İstasyonu ile Ibis Otel arasına düştüğü bildirildi.



Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.



İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, şehre sıcak su hattı taşıyan boruların vurulduğunu, Kiev'in bir bölümünde halkın ısınma imkanlarını kaybetmiş olabileceğini belirtti.



Binlerce kişinin savaştan kaçmak için kullandığı Güney Tren İstasyonu, Bağımsızlık Meydanı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

MACRON: RUS GÜÇLERİ KİEV'İ BOMBALIYOR



Rus güçlerinin Kiev'i bombaladığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Önümüzdeki günler Ukrayna için giderek zorlaşacak" dedi.



Savaşın Putin'in seçimi olduğunu belirten Macron, "Bu savaşın nazizme karşı yürütüldüğü bir yalan. Ukrayna'daki savaşa karşı olan tüm Rusların yanındayız. Putin ile temas halinde kalmak için çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.



Rus doğalgazına olan bağımılığı bitirmeliyiz diye Macron, Avrupa'nın savunma stratejisinin yeni bir aşamaya geçmesi gerektiğini söyledi.

VİDEO: NTV EKİBİ KİEV'DE