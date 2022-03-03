Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 8. gün: Rus birlikleri Kiev merkezinden yalnızca 25 km uzaklıklıkta

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.



Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor.



Gece saatlerinde Ukrayna halkının tahliyesinin sağlandığı tren istasyonunun yakınına Rus füzesi düştü.

Fırlatılan Rus füzesi Ukrayna hava savunma sistemiyle imha edildi. İmha edilen füze kentin ısınma hattına düştü.



Rus işgalinde zor günler geçiren Ukrayna halkı temel yaşam ihtiyaçlarını tedarik edebilme noktasında da sıkıntılar yaşıyor.

PUTİN: RUSYA VE UKRAYNA TEK HALKTIR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki operasyonumuz plana uygun ilerliyor. Neo-Naziler ile savaştığımız açık. Bu zırhlı araçları yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak yerine, daha fazla roketatarı yerleşim yerlerine konuşlandırıyorlar. Binlerce yabancı öğrenciyi zorla Harkov'da metro istasyonunda tuttular. Neo-Naziler Çinli öğrencilere ateş açtılar. Rusya ve Ukrayna tek halktır. Bizim ordumuz onlar için güvenlik koridorları oluşturdu. Neo-Naziler sivillerin bölgeden tahliye edilmesine izin vermiyor. Sivilleri canlı kalkan yapıyorlar" açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte Putin, Rus askerlerinin Ukrayna'nın silahsızlandırılması için çalıştığını söyledi.



UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüğünü açıkladı. Kuleba, Ukrayna'nın hava yolları savunma sistemini geliştirmenin yollarını tartıştıklarını açıkladı.

ABD'den yapılan son açıklamada Rusya'nın şimdiye kadar 480 füze kullandığı belirtildi.

Reuters, Biden yönetiminin Rus oligarklar ve aile üyelerine yeni yaptırımları bugün açıklayacağını bildirdi.

Kiev'de sokaklar askeri araç mezarlığına döndü.

ZELENSKİ: KAFAMIZA SİLAH DAYANMIŞKEN MÜZAKERE YAPILAMAZ



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a, "Ukrayna teslim olmayacak. Kafamıza silah dayanmışken müzakere yapılamaz" dedi.



Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macron'a neo Nazi rejimi le savaştığını söyledi. Sivilleri vurduğunu ve Kiev'i bombaladığını inkar etti. Putin, aynı zamanda, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve tarafsızlığı diplomasiyle gerçekleştirilmezse askeri operasyonun devam edeceğini söyledi.Putin ise Macron’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimlerinin Moskova'nın taleplerinde artışa neden olacağını söyledi.



Putin görüşmede, Macron’un Ukrayna savaşına yönelik Fransızlara yaptığı konuşmayı eleştirdi. Ukrayna yönetiminin 7 yıl boyunca Minsk anlaşmalarını sabote etmesine dair tek bir kelime etmediğini aktardı.



Putin’in, Ukraynalı temsilcilerle müzakereler bağlamında temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı şekilde özetlediği aktarılarak "Öncelikli koşulların Rusya için asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna'nın askerden arındırılması ve tarafsız statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi" denildi.



RUS GÜÇLERİ MARİUPOL'Ü ABLUKA ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR



Belediye Başkanı Vadym Boichenko'nun bildirdiğine göre Rus güçleri, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol çevresinde abluka oluşturmaya çalışıyor, Boichenko, yaptığı bir video yayınında, Rusların sivillerin tahliyesini önlemek için demiryolu bağlantılarına saldırdığını söyledi.

Boichenko, "Son 24 saat içinde sürekli saldırılar su ve elektrik beslemesini kesti ve yerel yetkililerin elektriği yeniden sağlamak için ateşkese ihtiyacı var. İşgalciler sistematik ve metodik olarak

Mariupol şehrini ablukaya almaya çalışıyor" dedi.



Bir yandan görüşme adımları atılırken diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün güvenlik zirvesini toplayacağı açıklandı.



ABD Başkanı Joe Biden Quad liderleriyle Rusya-Ukrayna savaşını konuşacaklarını açıkladı. Quad liderleri Avustralya Başbakanı Scott Morrisın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Kshida Fumio'dan oluşuyor.



Ukraynalı müzakereci, “Rusya ile görüşmeler iki saate başlayacak” derken, “İnsani koridorun görüşülmesi planlanıyor” diye konuştu.



RUSYA'DAN NÜKLEER SAVAŞ AÇIKLAMASI



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Karşılıklı çıkarları gözeterek bir sonuca varacağız" diye konuştu.



Nükleer sailah konusunda da açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı, "Nükleer savaş bizim değil, Batı'nın aklında olan bir şey" ifadelerini kullandı.



ZELENSKİ: RUSYA'NIN PLANLARINI BİR HAFTADA BOZDUK



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu ifade eden Zelenski, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor” dedi.



"YAKLAŞIK 9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ"



Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenski, “Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar" diye konuştu.



Zelenski, “Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar” diye konuştu.

KİEV'DE TREN İSTASYONU YAKININDA PATLAMA



Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonu civarı füzeyle vuruldu.



Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın attığı füzenin, Kiev'in merkezinde yer alan Güney Tren İstasyonu ile Ibis Otel arasına düştüğü bildirildi.



Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.



İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, şehre sıcak su hattı taşıyan boruların vurulduğunu, Kiev'in bir bölümünde halkın ısınma imkanlarını kaybetmiş olabileceğini belirtti.



Binlerce kişinin savaştan kaçmak için kullandığı Güney Tren İstasyonu, Bağımsızlık Meydanı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

MACRON: RUS GÜÇLERİ KİEV'İ BOMBALIYOR



Rus güçlerinin Kiev'i bombaladığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Önümüzdeki günler Ukrayna için giderek zorlaşacak" dedi.



Savaşın Putin'in seçimi olduğunu belirten Macron, "Bu savaşın nazizme karşı yürütüldüğü bir yalan. Ukrayna'daki savaşa karşı olan tüm Rusların yanındayız. Putin ile temas halinde kalmak için çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.



Rus doğalgazına olan bağımılığı bitirmeliyiz diye Macron, Avrupa'nın savunma stratejisinin yeni bir aşamaya geçmesi gerektiğini söyledi.

VİDEO: NTV EKİBİ KİEV'DE