Rusya-Ukrayna savaşında 81. gün... Ukrayna tarafı savaşın biteceği tarihi açıkladı

Rusya-Ukrayna Savaşı 81. gününde devam ediyor. Reuters'in bildirdiğine göre, Mariupol harabelerinden mültecileri taşıyan yüzlerce araba ve minibüsten oluşan büyük bir konvoy, dün gece Ukrayna'nın kontrolündeki Zaporizhzhia şehrine ulaştı. Ukrayna, iki ayı aşkın bir süredir harap şehirdeki sivilleri kademeli olarak tahliye ediyor.

İşte savaşta yaşanan diğer gelişmeler...

UKRAYNA EUROVİSİON'U KAZANDI

-Ukrayna, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 66. Eurovision şarkı yarışmasını kazandı. Kalush Orchestra'dan Stefania, erken oylamada İngiltere, İspanya ve İsveç'in güçlü performanslarının ardından birinci oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski galibiyeti övdü ve bir gün finali "özgür ve yeniden inşa edilmiş" bir Mariupol'de düzenleme sözü verdi.



-ABD Senatosu azınlık lideri Mitch McConnell, Kiev'i ziyaret eden ABD'li politikacıların büyüyen listesine katıldı. Zelenski, McConnell'in ziyaretini Ukrayna'ya iki partili desteğin güçlü bir işareti olarak memnuniyetle karşıladı. Zelenski, ayrıca Başkan Joe Biden'e, ABD'nin daha hızlı silah ve mühimmat üretimi ve teslimatına izin veren İkinci Dünya Savaşı dönemindeki Lend-Lease yasasında bu hafta yasayı imzaladığı için teşekkür etti.



Rusya-Ukrayna savaşı iki ayı aşkın bir süredir devam ediyor.

-Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, ülkesinin Washington DC'deki diplomatlarının ABD istihbarat servisleri tarafından şiddetle tehdit edildiğini ve taciz edildiğini söyledi.



-Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Helsinki'nin NATO'ya katılmayı planladığını söyledi. Niinistö, haberi Rus liderle yaptığı telefon görüşmesi sırasında verdi. Putin, tarafsızlıktan vazgeçmenin bir hata olacağını ve Finlandiya'nın güvenliğine yönelik şu anda herhangi bir tehdit bulunmadığını söyledi. Rusya, Helsinki'nin NATO'ya katılma teklifini, Moskova'nın yanıt vereceği “kesinlikle” bir tehdit oluşturacak düşmanca bir hareket olarak nitelendirdi.



-Ukrayna, Moskova'nın Mariupol'un Rusya'nın bir parçası olmak isteyip istemediği konusunda belki de Pazar günü erken bir tarihte bir referandum düzenlemeyi planladığını söyledi. Gürcistan'ın ayrılıkçı Güney Osetya bölgesinde benzer bir anketin yapıldığını ve batılı müttefiklerin Rusya'nın askeri harekatlarını meşrulaştırmak için düzmece referandumlar planladığı yönündeki iddialarını takip ediyor.

RUS BİRLİKLERİ HARKOV'DAN ÇEKİLDİ



-Belediye başkanı Ihor Terekhov, Rus birliklerinin Harkov şehir bölgesinden çekildiğini söyledi. Harkov toprak savunması ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çabaları nedeniyle Ruslar, Rus sınırı yönünde şehir bölgesinden uzaklaştı” dedi.



-Ukrayna askeri istihbarat başkanı, savaşın 2022'nin sonunda biteceğini söyledi. Tümgeneral Kyrylo Budanov, Moskova'nın ağır kayıplar verdiğini iddia etti ve Ağustos ortasına kadar bir dönüm noktası ön gördü. “Aktif muharebe eylemlerinin çoğunun bu yılın sonunda biteceğine” olan inancını ekledi.

EUROVİSİON'U UKRAYNA KAZANDI