Rusya-Ukrayna savaşında barış görüşmeleri video konferans yoluyla sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ederken taraflar barış görüşmeleri için bir araya geldi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleşen müzakerelere bugün devam edilecek.

Ukrayna, tanımların netleştirilmesi için müzakerelere ara verildiğini duyurdu.

"TEKNİK ARA VERİLDİ"

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 4. tur müzakerelerin "zor" olduğunu belirterek, "Müzakereler, barış, ateşkes, askeri birliklerin çekilmesi ve güvenlik garantileri için yapılıyor" dedi.



Yapılan müzakerelere alt grupların ek çalışmalar yapması için "teknik ara" verildiğini belirten Podolyak, müzakerelerin bugün devam edeceği bilgisini paylaştı.

RUSYA: HER GÜN GÖRÜŞÜYORUZ

Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy ise, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyeti ile müzakereler, hafta sonu dahil her gün videokonferans yoluyla gerçekleşiyor" dedi.



Bu formatın hem zaman hem para tasarrufu sağladığına dikkati çeken Medinskiy, bunu Rusya'nın barışçıl geleceği için yapmaya çabaladıklarını belirtti.

Ukrayna tarafının delegelerden Mykhailo Podolyak, Twitter hesabından görüşmelerle ilgili bu fotoğrafı paylaştı.

BARIŞ UMUDU

Ateşkes müzakerlerini yürüten heyetlerden umut verici haberler gelmişti. Taraflara göre önümüzdeki günlerde müzakerelerde ilerleme sağlanabilir.

Ukrayna tarafı presinplerinden ödün verme taraftarı değil. Ancak Rusya savaşın ilk günlerine oranla çok daha yapıcı.

ANLAŞMA İÇİN TÜRKİYE VE İSRAİL'İN ADI GEÇİYOR



Uzmanlara göre, taraflar nihai metin taslağı üzerinde çalışıyor.



Oluşturulacak barış anlaşması taslağının Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenski ile Rus lider Vladimir Putin arasında imzalanması bekleniyor.



Anlaşmanın imzalanma konumu olaraksa Türkiye ile İsrail'in adı öne çıkıyor.