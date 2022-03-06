Rusya-Ukrayna savaşının 11. günü... Moskova'dan komşu ülkelere savaş sebebi uyarısı (Tahliyeler yapılamıyor)

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 11. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.



Mairupol Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın bombardımanı nedeniyle bugün planlanan tahliyelerin gerçekleştirilemediğini duyuruldu.



Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Rus güçleri geçici bir ateşkes anlaşmasına rağmen bombardımana devam ediyor. İnsanları bu şekilde dışarı çıkarmak son derece tehlikelidir" denildi.



Rusya ile ilan edilen insani koridorların açılması husundaki geçiçi ateşkes kapsamında bugün yerel saat 10.00 ile 21.00 arasında sivillerin Mariupol'den tahliye edilmesi bekleniyordu.



Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ukrayna'nın Mariupol kentinde sivillerin tahliyelerinin durdurulduğunu bildirdi.

RUSYA: ASKERİ HAVALİMANI VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki savunma tesislerini yüksek hassas silahlarla vuracağını belirtti.



Söz konusu tesislerde Ukrayna'nın daha sonra çatışma bölgelerine konuşlandırılmak üzere Rus saldırıları sonucunda hasar gören askeri teçhizatı tamir etmeye çalıştığını ifade eden Konaşenkov, personele hayatlarını korumak için vurulacak tesisleri terk etmeleri çağrısı yaptı.



"UKRAYNA HAVA UNSURLARININ NEREDEYSE TAMAMI YOK EDİLDİ"



Vinnıtsya şehrindeki Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, Rus uçaklarının Ukrayna hava kuvvetlerine ait 3 Su-27 savaş uçağını da vurduğunu aktardı.



Konaşenkov, “Ukrayna’nın savaşan hava unsurlarının neredeyse tamamı yok edildi" diye konuştu.



SAVAŞ SEBEBİ AÇIKLAMASI

Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahli olarak kabul edileceğini bildiren Konaşenkov, “Daha önce Romanya ve diğer sınır ülkelerine uçan Ukrayna savaş uçaklarını kesin olarak biliyoruz.” dedi.

'BİYOLOJİK SİLAH' İDDİASI

Konaşenkov ayrıca Kiev'in kimyasal silahlar geliştirdiğini iddia etti.

Ukrayna’da ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen bir askeri biyolojik programın izlerinin Kiev tarafından acil olarak temizlenmesiyle ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkarıldığını dile getiren Konaşenkov, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların çalışanlarından, özellikle veba, şarbon, tularemi, kolera ve diğer ölümcül patojenlerin 24 Şubat'ta acil imhasına ilişkin belgeler aldıklarını ifade etti.



Konaşenkov, “Alınan belgeler, Rusya topraklarının hemen yakınında bulunan Ukrayna biyolojik laboratuvarlarında biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmesinin gerçekleştirildiğini doğrulamaktadır.” şeklinde konuştu.



ABD'DEN AÇIKLAMA



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yaptığı açıklamada sivillerin de hedefte olduğunu belitti. Blinken, "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırıları teyit eden güvenilir raporlar var" dedi.

RUS GÜÇLERİ KİEV'İN MERKEZİNE YALNIZCA 5 KM UZAKLIKTA

Öte yandan, NTV ekibinden muhabir Osman Terkan ve kameraman Cumhur Çatkaya bölgedeki gelişmeleri takip ediyor. Terkan'ın bildirdiğine göre, Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometre yaklaştı.

ZELENSKİ: VİNNİTSAYA KENTİNE 8 HAVA SALDIRISI YAPILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın Vinnitsaya kentine sekiz füze fırlattığını ve orta batı kentindeki havaalanını tamamen yok ettiğini söyledi.



Zelenski, Telegram'daki bir video mesajında ​​ Rus güçlerinin Ukrayna'daki altyapıları tahrip etmeye devam ettiğini belirterek, "Az önce Vinnitsaya'ya 8 füzelik saldırı raporunu aldım. Rusya'ya hiçbir şekilde tehdit oluşturmayan barışçıl Vinnitia'mıza saldırdılar” dedi.



Bununla birlikte Zelenski, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge çağrısını yineledi ve insani yardım koridorları oluşturmanın önemini vurguladı.



Uluslararası topluma seslenen Zelenski, "Biz insanız ve bizi korumak, sizin insani görevinizdir” diye konuştu.

Ukrayna lideri son olarak Rusya ve Belarus'un IMF ve Dünya Bankası üyeliklerine son verilmesi için resmi başvuruyu imzaladığını duyurdu. Kiev yönetimi yaptırımlarla boğuşan Moskova'yı daha da sıkıştırmak istiyor.



Öte yandan, BM rakamlarına göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Doğu Avrupa ülkesinde bir savaş başlatmasından bu yana Ukrayna'da 22'si çocuk ve 41'i kadın olmak üzere en az 351 sivil öldü ve 707 kişi de yaralandı.



Rusya-Ukrayna savaşı hakkında bilinmesi gerekenler (Kaynak: Anadolu Ajansı)

Diğer taraftan, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülke ekonomisinin savaş durumuna geçirildiğini ve fabrikaların savunma ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışmaya devam ettiğini açıkladı.



Reznikov, "Fabrikalar ve üretim tesisleri, çalışmaya devam ediyor, askeri emirleri yerine getiriyor, teçhizatı tamir ediyor ve askeri ganimetleri silaha dönüştürüyor" dedi.



Bununla birlikte, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros ise Ukrayna'daki bazı sağlık tesislerinin saldırıya uğradığını duyurdu. Tedros, saldırıların ardından ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

RUSYA: UKRAYNA'DA 2 BİN 203 ASKERİ ATYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın Rubtsı, Karpovka, Makiivka'nın yanı sıra Nobolobovka, Lipovoye, Sredneye, Zelena Dolina, Zakoblkovka, Peredove, Karyernoye ve Rivnopil yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentinin kuzey ve kuzeybatı tarafından ilerlemeye devam ettiğini aktardı.



Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini vurgulayan Konaşenkov, "5 Mart akşamı saldırıların sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 61 askeri altyapı vuruldu" dedi.Starokostantiniv kentindeki askeri havaalanının da vurulduğu aktaran Konaşenkov, şunları kaydetti:



"Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 203 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 76 komuta ve iletişim merkezi, 111 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 71 radar istasyonu bulunuyor. Ayrıca yerde 69 ve havada 24 uçak, 778 tank ve çeşitli zırhlı araç, 77 çok namlulu roketatar, 279 havan topçusu, 553 özel askeri araç ve 62 insansız hava aracı (İHA) yok edildi."



UKRAYNA: 11 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜ



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat - 6 Mart arasındaki savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.



Açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.​​​​​​​



16 GAZ DAĞITIM İSTASYONU KAPATILDI



Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü'nün (GTSOU), açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.





RUS GÜÇLERİ HERSON KENTİNİN DIŞINDAKİ BİR ASKERİ ÜSSÜ ELE GEÇİRDİ



Diğer taraftan, Rus askerleri başkente ilerleyişi sürdürürken, iddiaya göre Rus güçleri Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinin dışında Ukrayna'ya ait bir askeri üssü ele geçirdi. Rus ordusu el konulan silahların ve askeri araçların videosunu paylaştı. İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yoğun çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinde bugün insani koridorun açılması bekleniyor.

"RUSYA İNSANİ KORİDORLARIN ÇEVRESİNDEKİ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"



Bununla birlikte, Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, sosyal medya hesabından bir takipçisinin Harkov'da insani yardım koridorunun açılıp açılmayacağı ile ilgili sorusuna verdiği cevapta, söz konusu koridorun bugün açılabileceğini söyledi.



Dün, Volnovaha ve Mariupol şehirlerinde insani yardım koridorları oluşturulmuştu. Ancak, Rusya'nın ateşkes ihlali nedeniyle tahiyelerin başarısız olduğu öne sürülmüştü.



3 Mart’ta Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’da zor durumda olan yerler için insani koridor açılması ve bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda mutabakata varılmıştı. ​​​​​​​

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