Rusya-Ukrayna savaşının 11. gününde geçici ateşkes başladı... Rus ordusu Kiev'in kapısında

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 11. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

NTV ekibinden muhabir Osman Terkan ve kameraman Cumhur Çatkaya bölgedeki gelişmeleri takip ediyor. Terkan'ın bildirdiğine göre, Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 5 kilometre yaklaştı.

Bununla birlikte, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.



Ukrayna-Rusya savaşında yaşanan son gelişmeler....

MARİUPOL'DE 11 SAATLİK ATEŞKES

Mariupol Kent Konseyi, yerel saat 10.00 itibariyle Rusya ile geçiciği ateşkesin başladığını duyurdu. İnsani koridorlar için yapılan ateşkesin yerel saat ile 21.00'e kadar süreceği açıklandı.Yaklaşık 400 bin kişinin tahliyesinin yerel saat ile 12:00'de başlayacağı belirtildi. Benzer bir plan dün de yapılmış, ateşkesin tam olarak yerine getirilmemesi nedeniyle başarılı olamamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros, Ukrayna'daki bazı sağlık tesislerinin saldırıya uğradığını duyurdu. Tedros, saldırıların ardından ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

RUSYA: UKRAYNA'DA 2 BİN 203 ASKERİ ATYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da toplam 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna'nın Rubtsı, Karpovka, Makiivka'nın yanı sıra Nobolobovka, Lipovoye, Sredneye, Zelena Dolina, Zakoblkovka, Peredove, Karyernoye ve Rivnopil yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını belirten Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentinin kuzey ve kuzeybatı tarafından ilerlemeye devam ettiğini aktardı.



Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini vurgulayan Konaşenkov, "5 Mart akşamı saldırıların sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 61 askeri altyapı vuruldu" dedi.Starokostantiniv kentindeki askeri havaalanının da vurulduğu aktaran Konaşenkov, şunları kaydetti:



"Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna'nın 2 bin 203 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 76 komuta ve iletişim merkezi, 111 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 71 radar istasyonu bulunuyor. Ayrıca yerde 69 ve havada 24 uçak, 778 tank ve çeşitli zırhlı araç, 77 çok namlulu roketatar, 279 havan topçusu, 553 özel askeri araç ve 62 insansız hava aracı (İHA) yok edildi."



UKRAYNA: 11 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat - 6 Mart arasındaki savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.



Açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.​​​​​​​



16 GAZ DAĞITIM İSTASYONU KAPATILDI



Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü'nün (GTSOU), açıklamasında, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkiv, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.



BİDEN VE ZELENSKİ SON DURUMU GÖRÜŞTÜ



ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna’daki son durum hakkında telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.



Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın görüşmede ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki saldırganlığının Rusya'ya maliyetini artırmak için devam eden eylemlerinin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmede, özellikle, Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki hizmetlerini durdurma kararının memnuniyetle karşıladığı belirtilerek Biden yönetiminin Ukrayna'ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığı ve ek finansman sağlamak için Kongre ile yakın şekilde çalıştığı vurgulandı.

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında bilinmesi gerekenler (Kaynak: Anadolu Ajansı)

Ukrayna'daki bir nükleer santrale yapılan son Rus saldırısıyla ilgili endişelerin de dile getirildiği görüşmede, reaktörleri güvenli durumda tutan Ukraynalı operatörlerin beceri ve cesareti övüldü.



RUS GÜÇLERİ HERSON KENTİNİN DIŞINDAKİ BİR ASKERİ ÜSSÜ ELE GEÇİRDİ



Diğer taraftan, Rus askerleri başkente ilerleyişi sürdürürken, iddiaya göre Rus güçleri Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinin dışında Ukrayna'ya ait bir askeri üssü ele geçirdi. Rus ordusu el konulan silahların ve askeri araçların videosunu paylaştı. İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"RUSYA İNSANİ KORİDORLARIN ÇEVRESİNDEKİ ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

Bununla birlikte, Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, sosyal medya hesabından bir takipçisinin Harkov'da insani yardım koridorunun açılıp açılmayacağı ile ilgili sorusuna verdiği cevapta, söz konusu koridorun bugün açılabileceğini söyledi.

Dün, Volnovaha ve Mariupol şehirlerinde insani yardım koridorları oluşturulmuştu. Ancak, Rusya'nın ateşkes ihlali nedeniyle tahiyelerin başarısız olduğu öne sürülmüştü.



3 Mart’ta Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’da zor durumda olan yerler için insani koridor açılması ve bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda mutabakata varılmıştı. ​​​​​​​



Yoğun çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinde bugün insani koridorun açılması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, SpaceX ve Tesla patronu Elon Musk ile konuştu ve ülkenin bu hafta Starlink uydu internet terminallerinden daha fazlasını alacağını duyurdu.



ABD merkezli kredi kartı devleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacaklarını açıkladı.



İngiltere başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak altı maddelik bir plan yayınladı ve diğer liderleri, Rusya'nın demokratik komşusunu devralma girişiminde başarısız olmasını sağlama çabalarında bunu onaylamaya çağırdı.



Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Pekin'in Ukrayna'daki "alevleri körükleyen" her türlü harekete karşı olduğunu söyledi. Wang, acil krizi çözmek için müzakereler çağrısında bulunarak, ABD ve Avrupa'nın NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin Rusya'nın güvenliği üzerindeki olumsuz etkisine dikkat etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Blinken ise dünyanın Rus saldırganlığına yanıt olarak birlikte hareket ettiğini ve Moskova'nın yüksek bir bedel ödemesi gerektiğini açıkladı.

BLİNKEN, POLONYA'DAKİ MÜLTECİ KAMPINI ZİYARET ETTİ



ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rusya'nın yenileceğini öngören ancak daha fazla askeri yardım için çağrıda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dymtro Kuleba ile bi araya geldi. Blinken, Polonyalı yetkililer tarafından kurulan ve yaklaşık 3 bin mültecinin sığındığı bir karşılama merkezini de ziyaret etti.



Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières MSF) adlı sivil toplum örgütünün üst düzey bir yetkilisi, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol limanındaki insani durumun “felaket” olduğunu ve sivillerin tahliye edilmesinin hayati önem taşıdığı konusunda uyardı.

Uluslararası Para Fonu, vücudun savaşın küresel ekonomi üzerindeki 'ciddi etkisi' konusunda uyardığı gibi, önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte 1.4 milyar dolarlık acil durum fonunu onaylayabileceğini açıkladı.

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