Rusya-Ukrayna savaşının 12. günü... Moskova'dan komşu ülkelere savaş sebebi uyarısı (Tahliyeler yine yapılamadı)

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde de devam ediyor.

Rus birlikleri başkent Kiev'e hiç olmadıkları kadar yakın. Son olarak Kiev'in hemen dışındaki İrpin'de yerleşim yerleri bombardımana tutuldu.

Mairupol Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın bombardımanı nedeniyle dün planlanan tahliyelerin gerçekleştirilemediğini duyuruldu.



ZELENSKİ'DEN PUTİN'E CİNAYET SUÇLAMASI



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dünyaya bir kez daha seslendi.



Rusya'nın askeri hedefleri vurduğuna dair iddiaları yalanladı, sivil yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanları 'kasıtlı bir cinayet olarak' niteledi. Batıyı tepkisiz kalmakla eleştirdi.



Zelenski'nin açıklamalarından saatler önce, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'dan da yoğun bombardıman haberleri geldi.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ BAŞARISIZ OLDU



Güneyde de insanlık dramı devam ediyor. Kuşatma altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesi için haftasonu iki kez girişimde bulunuldu. İkinci girişim de başarısızlıkla sonuçlandı.



600 FÜZE FIRLATILDI

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilisi Rusya'nın şimdiye kadar 600 civarında füze fırlattığını söyledi.



Ukrayna sınırındaki Rus ordusunun yüzde 95'inin Ukrayna sınırları içierisinde olduğunu aktaran yetkili, Odesa ve çevresinde amfibik bir saldırıya inanmadıklarını belirtti.



UKRAYNA: RUS ORDUSU 40 ASKER VE 11 ARACINI KAYBETTİ



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Luhansk yönündeki çatışmalarda yaklaşık 40 askeri ile 11 askeri aracını kaybettiğini bildirdi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedilirken, silahlı kuvvetlerin yaptığı birkaç başarılı karşı saldırı sonucunda Rus ordusunun yaklaşık 40 asker ile 11 askeri aracını kaybettiği belirtildi.



Rus ordusunun esas çabalarını Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerini kuşatmaya, Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki idari sınırlara ulaşmaya ve geçici olarak işgal edilen Kırım’dan Mariupol-Novoazovsk yönünde karadan bir koridoru oluşturmaya odaklayarak Ukrayna'ya karşı saldırı operasyonunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev’e saldırmak için güç biriktirmeye geçtiği de dile getirildi.

SAVAŞ SEBEBİ AÇIKLAMASI



Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahli olarak kabul edileceğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Daha önce Romanya ve diğer sınır ülkelerine uçan Ukrayna savaş uçaklarını kesin olarak biliyoruz" dedi.

RUSYA'DAN 'RADYOAKTİF PROVOKASYON' PLANLANDIĞI İDDİASI



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkov’da olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Harkov’da Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı iddia edildi.



Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak" ifadeleri kullanıldı.

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