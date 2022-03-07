Rusya-Ukrayna savaşının 12. günü... Rusya tankları Mykolayiv'deki havalimanını bombaladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12. gününde de devam ediyor.

Rus birlikleri başkent Kiev'e hiç olmadıkları kadar yakın. Son olarak Kiev'in hemen dışındaki İrpin'de yerleşim yerleri bombardımana tutuldu.

Mairupol Belediye Meclisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın bombardımanı nedeniyle dün planlanan tahliyelerin gerçekleştirilemediğini duyuruldu.

Kiev'deki tahliyeler de devam ediyor. Türk vatandaşlarının kenti güvenli bir şekilde terk etmesi için otobüs ve trenlerle seferler düzenleniyor. Kameraman Cumhur Çatkaya ile birlikte bölgede gelişmeleri takip eden NTV muhabiri Osman Terkan da Türk gazetecilerin de kentten tahliye edilmesine yönelik karar alındığını söyledi. Kiev'deki Türk Büyükelçiliği'nin ise şimdilik faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın saldırılarının sivillerin tahliyesini ve insani yardımları engellediğini açıkladı. Rusya'nın Kiev ve Mariupol'un da aralarında bulunduğu kentlere saldırmayı sürdürdüğü belirtildi.

RUS TANKLARI HAVALİMANINI BOMBALADI

Mykolayiv Valisi Vitaly Kim, bölgedeki havalimanının Rus tankları tarafından bombalandığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ukrayna'ya silah sevkiyatının küresel çöküşe neden olabilir" denildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Putin'İn 12 günü ardından büyük bir heap hatası yaptığı açıktır. Rusya Devlet Başkanı Ukrayna halkının cesaretini ve Batı'nın dayanışmasını hafife aldı" dedi.

PUTİN, AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa Konseyi (AB) Başkanı Charles Michel ile Ukrayna konusunda bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Kremlin, Putin'in AB'yi, Kiev'deki yetkililere insancıl hukuka saygı duyması için baskı yapmaya çağırdığını aktardı. Aynı zamanda, Ukrayna'daki durumun insani yönlerinin tartışıldığı ve Putin'in Michel'i Rusya'nın Ukraynalı temsilcilerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirdiği belirtildi.



MİCHEL: AB'NİN ÜYELİK BAŞVURUSU GELECEK GÜNLERDE DEĞERLENDİRİLECEK

Michel, geçen hafta Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik yapan Ukrayna'nın başvurusunun gelecek günlerde değerlendirileceğini açıkladı.

Diğer taraftan, Ukraynalı yetkiler Odessa'yı savunan Ukrayna donanmasının bir Rus savaş gemisini hedef aldığını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı davada duruşma sona erdi. Uluslararası Adalet Divanı, nihai kararın "mümkün olan en kısa sürede" verileceğini bildirdi.

Ukrayna polisi İrpin'den yaklaşık 2 bin sivilin tahliye edildiğini aktardı.



ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum" açıklamasını yaptı. HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.



GENİŞ ÇAPLI ATEŞKES

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tahliyelerin havadan İHA'larla kontrol edileceğini söyledi. Öte yandan saay 10.15 itibariyle tahliyelerin başladığına dair bilgi verilmedi.

Bakanlık açıklamada Macron Putin görüşmesine atıf yaparak, “Ukrayna’dan, belirtilen yönlerde insani koridorların oluşturulması için tüm koşulları yerine getirmesini, sivillerin ve yabancı vatandaşların organize şekilde çıkışını sağlamasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi. Bakanlık toplamda 6 insani koridorun açılacağını söyledi.

Ukrayna tarafı ise Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Ukrayna tarafından, "Rusya ordusunun ilerlediğine inandığı sürece insani koridorların oluşturulması mümkün olmayacak" açıklaması geldi.

ZELENSKİ'DEN PUTİN'E CİNAYET SUÇLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski dünyaya bir kez daha seslendi.



Rusya'nın askeri hedefleri vurduğuna dair iddiaları yalanladı, sivil yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanları 'kasıtlı bir cinayet olarak' niteledi. Batıyı tepkisiz kalmakla eleştirdi.

Zelenski'nin açıklamalarından saatler önce, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'dan da yoğun bombardıman haberleri geldi.

HAFTA SONU TAHLİYE GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLMUŞTU



Güneyde de insanlık dramı devam ediyor. Kuşatma altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesi için haftasonu iki kez girişimde bulunuldu. İkinci girişim de başarısızlıkla sonuçlandı.



600 FÜZE FIRLATILDI

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilisi Rusya'nın şimdiye kadar 600 civarında füze fırlattığını söyledi.



Ukrayna sınırındaki Rus ordusunun yüzde 95'inin Ukrayna sınırları içierisinde olduğunu aktaran yetkili, Odesa ve çevresinde amfibik bir saldırıya inanmadıklarını belirtti.

RUSYA: UKRAYNA'YA AİT 14 HAVA ARACI DÜŞÜRDÜK

Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayıları her geçen gün artıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait hava aracı kaybını açıkladı. Bakanlık Ukrayna'ya ait 3 Su-27, 1 Su-25 savaş uçağı, 2 helikopter ve 8 insansız hava aracını düşürdüklerini öne sürdü.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 40 ASKER VE 11 ARACINI KAYBETTİ



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Luhansk yönündeki çatışmalarda yaklaşık 40 askeri ile 11 askeri aracını kaybettiğini bildirdi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedilirken, silahlı kuvvetlerin yaptığı birkaç başarılı karşı saldırı sonucunda Rus ordusunun yaklaşık 40 asker ile 11 askeri aracını kaybettiği belirtildi.



Rus ordusunun esas çabalarını Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerini kuşatmaya, Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki idari sınırlara ulaşmaya ve geçici olarak işgal edilen Kırım’dan Mariupol-Novoazovsk yönünde karadan bir koridoru oluşturmaya odaklayarak Ukrayna'ya karşı saldırı operasyonunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev’e saldırmak için güç biriktirmeye geçtiği de dile getirildi.

SAVAŞ SEBEBİ AÇIKLAMASI



Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahli olarak kabul edileceğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Daha önce Romanya ve diğer sınır ülkelerine uçan Ukrayna savaş uçaklarını kesin olarak biliyoruz" dedi.

RUSYA'DAN 'RADYOAKTİF PROVOKASYON' PLANLANDIĞI İDDİASI



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna istihbaratının Harkov’da olası bir radyoaktif provokasyona hazırlandığını ileri sürdü.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birlikleri ile Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Harkov’da Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nde bulunan deneysel bir nükleer tesisteki reaktörü Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Azov taburunun havaya uçurmayı planladığı iddia edildi.



Açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri deneysel bir nükleer tesise füze saldırısı düzenlediği iddiasıyla suçlanacak" ifadeleri kullanıldı.

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