Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 8. gününde taraflar yeniden bir araya geldi.

Müzarelerin ikinci görüşmesi Belarus sınırındaki Brest'te yapılıyor.

ZELENSKİ: BİZİ ÖLDÜRMEYE GELDİLER

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, görüşme devam ederken "Biz her şeye hazırız. Bizim başka topraklarda gözümüz yok. Ben kendi topraklarımı savunuyorum. Bu gerçekten bir kabus. Orada ölen çocukların benim çocuklarım olabileceğini hayal edemiyorum. Burada çok fazla çocuk öldü. Tanrı birdir. Buraya seni öldürmek için gönderemezler.

Anneler lütfen gelip çocuklarınızı alın. Ölen çocukları saymak istemiyorum. Bu benim işim vatanımı savunmalıyım. Rus ordusu bizden güçlü. Buraya bizi öldürmeye geldiler. Biz bugün topraklarımızı, NATO ise kendi birliklerini savunuyoruz. Mesela gaz konusunda monopolist olacaklarını söylemiştik. Bu da bir silahtır. Eğer Ukrayna bunu durdurumazsa, dünya Ukrayna'nın yanında birleşmezse biz hayatlarımızı kaybetmeye devam edeceğiz. Evet onlar güçlüler. Eğer biz yenilirsek, sırada Moldova, Polonya ve Gürcistan olur. Bana inanının, Ruslar Berlin duvarına kadar giderler" dedi.

Bununla birlikte Zelenski, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda çok geç kalındığını vurguladı.

Zelenski, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Ukrayna hava sahasının her yerde kapanmasını istiyoruz. Biden'a da Macron'a da hitap ediyorum. Sürekli uluslararası görüşmeler yapıyorum. Eğer hava sahasını kapatamıyorsanız bunu bana ne zaman yapacağınızı söyleyin. Bize vaat edilen silahlar gelmedi. Hani nerede o uçaklar? Taa Sovyet döneminden kalma uçaklar bulduk. Onlarla uçabiliyor muyuz biz?"

Birkaç gün önce Biden ile görüştüm. Çok üzgünüm ama ben bu tüm yaptırımların savaşın öncesinde başlamasını istiyordum. NATO bize çok geç yardım etti. Bu bütün dünyanın kararsızlığına bağlı bir şeydir. Tüm dünya birleştiğinde Putin'den daha güçlü. Herkesin pozisyonlarını biliyorum. Ancak, Rusya'daki sivillerin durumu bölünmüş halde. Diplomatlar mı olsun, siviller olsun. Ukrayna'nın egemenliğine karşın bir düşünce oluşturdular. Birçok karar bugün askeri yetkililerce alınıyor. Bizim askeri yetkililerimiz ise ülkelerini savunmak zorundalar. "

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sivillerin ön saflardaki toplulukları terk etmesine izin vermek için acil bir ateşkes ve insani koridorlar üzerinde anlaşma talep edileceğini" bildirdi.

Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy daha önce gazetecilere, Belarus’un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.



Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya’nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

"KARŞILIKLI ANLAYIŞA ULAŞILAN ÖNERİLER VAR"



Ukrayna ile masada bazı önerilerde karşılıklı olarak anlayışa ulaştıklarını aktaran Medinskiy, “Ancak bazıları, en temel olanları oldukça beklenen şeylerdi. Ukrayna tarafı, Kiev ile düşünmek ve istişare etmek için zaman istedi” dedi.



SSCB'ye son veren anlaşma Belarus'un Brest kentinde yer alan Belovejsk ormanında yapıldı.

SSCB'NİN DAĞILIŞININ KARAR VERİLDİĞİ YER

Brest’te müzakerelerin devam etmesine de birlikte karar verdiklerini aktaran Medinskiy, bölgenin konum olarak Ukrayna ve Polonya sınırlarına yakın olduğunu anımsattı.



8 Aralık 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılışını resmen ilan eden ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kuruluşunu sağlayan Belovejsk Anlaşması, Belarus’un Brest şehrindeki Belovejsk Orman Bölgesindeki yazlık bir konutta imzalanmıştı.



LAVROV: ZELENSKİ'NİN GÜVENLİK TALEPLERİNİ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ



Bununla birlikte, Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'nın silahsızlandırılmaya bağlı kalmasını ve Ukrayna topraklarında asla konuşlandırılamayan belirli silahların bir listesinin olması gerektiğini söyledi.



Lavrov, ikinci barış görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenski'nin güvenlik garantileri talabini görüşmeye hazırız, bu olumlu bir adım. Amacımız Ukrayna'nın askerlerden arındırılması. Ancak, Ukraynalılar liderlerini kendilerini seçmeli" dedi.



Rusya yaptırımlar sonrası yaşamsal öneme sahip finans kaynaklarına ulaşamaz hale geldi.

İLK GÖRÜŞMEDE İSTENEN SONUÇ ÇIKMADI



Geçtiğimiz günlerde iki taraf birinci görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti.



Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı.



Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti.



Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

Barış görüşmeleri öncesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarında ele geçirdiği bölgeler.

TARAFLAR NE İSTİYOR?



Savaşta bir hafta geride kalırken, taraflar ortak bir çözüm bulamıyor. Rusya, topraklarına kattığı kırım'ın yanısına, Ukrayna topraklarındaki ayrılıkçı bölgelerin tanınmasını, Ukrayna yönetiminin NATO üyeliği gibi uluslararası ittifaklara katılmaması istiyor. Bu dayatmalara karşı çıkan Ukrayna yönetimi ise öncelikle işgalin sone erdirilmesini talep ediyor.

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