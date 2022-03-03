Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi sona erdi (Rusya-Ukrayna 3. tur müzakere ne zaman?)

Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Görüşme iki buçuk saat sürdü.

Ukrayna heyetinden yapılan açıklamada, sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturulması konusunda ortak anlayışa varıldığı belirtildi.



Ukrayna heyeti "Tahliyeler esnasında geçici ateşkes mümkün" açıklamasını yaptı. Heyet ayrıca, Ukrayna'nın beklediği sonuçlara ulaşamadığını açıkladı.

RUSYA: İNSANİ KORİDORLAR ÇEVRESİNDE ATEŞKES OLASILIĞINDA ANLAŞTIK

Rus heyeti de siviller için insani koridor konusunda Ukrayna ile anlaştıklarını duyurdu.

Rus heyeti tarafıdan yapılan açıklamada, "İnsani koridorlar çevresinde ateşkes olasılığında anlaştık. İti bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz" denildi.

3. TUR MÜZAKERE GELECEK HAFTA BAŞI

Belarus Devlet Ajansı Belta'nın Ukrayna Devlet Başkanı Zelensi'nin danışmanı olan Mykhailo Podolyak'a dayandırdığı haberine göre, müzakerelerin üçüncü turu, gelecek haftanın başında yapılacak.

ZELENSKİ PUTİN'E SESLENDİ

Bununla birlikte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşme sona ermeden önce, "Biz her şeye hazırız. Bizim başka topraklarda gözümüz yok. Eğer biz yenilirsek, sırada Moldova, Polonya ve Gürcistan olur. Bana inanının, Ruslar Berlin duvarına kadar giderler" dedi. Bununla birlikte Zelenski, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda çok geç kalındığını vurguladı, "Dünya Ukrayna için çok geç kaldı" dedi. Zelenski ayrıca, Putin'e seslenerek, "Lütfen bu savaşı durdur. Ön koşulsuz şekilde oturup konuşmalıyız, insanlar gibi konuşmalıyız açıklamasını yaptı. HABERİN DETAYLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

SSCB'ye son veren anlaşma Belarus'un Brest kentinde yer alan Belovejsk ormanında yapıldı.

SSCB'NİN DAĞILIŞININ KARAR VERİLDİĞİ YER

Görüşmelerin yapıldığı Brest kentinde SSCB'ye son veren anlaşma imzalanmıştı.

8 Aralık 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılışını resmen ilan eden ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kuruluşunu sağlayan Belovejsk Anlaşması, Belarus’un Brest şehrindeki Belovejsk Orman Bölgesindeki yazlık bir konutta kabul edilmişti.

Rusya yaptırımlar sonrası yaşamsal öneme sahip finans kaynaklarına ulaşamaz hale geldi.

İLK GÖRÜŞMEDE İSTENEN SONUÇ ÇIKMADI



Geçtiğimiz günlerde iki taraf birinci görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti.



Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı.



Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti.



Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

Barış görüşmeleri öncesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarında ele geçirdiği bölgeler.

TARAFLAR NE İSTİYOR?



Savaşta bir hafta geride kalırken, taraflar ortak bir çözüm bulamıyor. Rusya, topraklarına kattığı kırım'ın yanısına, Ukrayna topraklarındaki ayrılıkçı bölgelerin tanınmasını, Ukrayna yönetiminin NATO üyeliği gibi uluslararası ittifaklara katılmaması istiyor. Bu dayatmalara karşı çıkan Ukrayna yönetimi ise öncelikle işgalin sone erdirilmesini talep ediyor.

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