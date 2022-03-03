Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi bugün yapılacak

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini duyurdu.



Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus’un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest’in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.



Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya’nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

BELARUS SAAT VERDİ

Barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Belarus'tan önemli bir açıklama geldi.

Belarus haber ajansı görüşmelerin 15.00'te başlayabileceği bilgisini verdi.



"KARŞIKLI ANLAYIŞA ULAŞILAN ÖNERİLER VAR"

Ukrayna ile masada bazı önerilerde karşılıklı olarak anlayışa ulaştıklarını aktaran Medinskiy, “Ancak bazıları, en temel olanları oldukça beklenen şeylerdi. Ukrayna tarafı, Kiev ile düşünmek ve istişare etmek için zaman istedi” dedi.



Ukrayna heyetinin Kiev’den ayrıldığını ve halihazırda yolda olduklarını belirten Medinskiy, “Biz önceden geldik. Galiba, onlar anlaştığımız üzere Perşembe sabahı burada olacak” dedi.



Medinskiy, Rus tarafının Ukrayna tarafının ulaşım sorununa anlayışla yaklaştığını, Belarus tarafında tüm güvenliği Belarus özel kuvvetlerinin sağladığını söyledi.



Rus askeri birliklerinin de Ukrayna’da heyete hareket etmeleri için güvenlik koridoru sağladığını bildiren Medinskiy, Perşembe günü heyeti beklediklerini yineledi.



SSCB'ye son veren anlaşma Belarus'un Brest kentinde yer alan Belovejsk ormanında yapıldı.

SSCB'NİN DAĞILIŞI RESMEN BELOVESK ORMANI'NDA KARARLAŞTIRLDI

Brest’te müzakerelerin devam etmesine de birlikte karar verdiklerini aktaran Medinskiy, bölgenin konum olarak Ukrayna ve Polonya sınırlarına yakın olduğunu anımsattı.



Medinskiy, Ukrayna heyetinin Polonya tarafından Brest’e gireceği bilgisine sahip olduğunu dile getirdi.



8 Aralık 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılışını resmen ilan eden ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun kuruluşunu sağlayan Belovejsk Anlaşması, Belarus’un Brest şehrindeki Belovejsk Orman Bölgesindeki yazlık bir konutta imzalanmıştı.



LAVROV: ZELENSKİ'NİN GÜVENLİK TALEPLERİNİ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ



Bununla birlikte, Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'nın silahsızlandırılmaya bağlı kalmasını ve Ukrayna topraklarında asla konuşlandırılamayan belirli silahların bir listesinin olması gerektiğini söyledi.



Lavrov, ikinci barış görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenski'nin güvenlik garantileri talabini görüşmeye hazırız, bu olumlu bir adım. Amacımız Ukrayna'nın askerlerden arındırılması. Ancak, Ukraynalılar liderlerini kendilerini seçmeli" dedi.



Rusya yaptırımlar sonrası yaşamsal öneme sahip finans kaynaklarına ulaşamaz hale geldi.

İLK GÖRÜŞMEDE İSTENEN SONUÇ ÇIKMADI



Geçtiğimiz günlerde iki taraf birinci görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti.



Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı.



Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti.



Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

Barış görüşmeleri öncesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarında ele geçirdiği bölgeler.

TARAFLAR NE İSTİYOR?



Savaşta bir hafta geride kalırken, taraflar ortak bir çözüm bulamıyor. Rusya, topraklarına kattığı kırım'ın yanısına, Ukrayna topraklarındaki ayrılıkçı bölgelerin tanınmasını, Ukrayna yönetiminin NATO üyeliği gibi uluslararası ittifaklara katılmaması istiyor. Bu dayatmalara karşı çıkan Ukrayna yönetimi ise öncelikle işgalin sone erdirilmesini talep ediyor.

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