Rusya ve Ukrayna'dan Antalya zirvesi (Lavrov ve Kuleba görüşmesi bitti)

Rusya-Ukrayna savaşının 15. gününde Antalya kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü formatta barış görüşmesi gerçekleştirilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kurdu.

'ATEŞKES KONUSUNDA İLERLEME YOK'

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan taraflardan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” dedi.

Kuleba, "Tahliyeler konusunda Lavrov taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti" diye konuştu.

Amaçlarının Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek olduğunu söyleyen Kuleba, "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı" şeklinde konuştu.

'BİZE SALDIRAN İSTEMİYORSA SAVAŞI DURDURMAYACAĞIZ'

Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım" ifadelerini kullandı.

Kuleba, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız" dedi.



Kuleba, "Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi" derken, "Ben burada (Antalya'da) bir Dışişleri Bakanı olarak, karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama kendisi (Lavrov) sadece dinleme amacıyla geldi" diye konuştu.

'ÇÖZÜME YÖNELİK HER GİRİŞİMİ DESTEKLİYORUZ'



Antalya’daki tarihi zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz. Müzakerenin yerini hiçbir şey tutamaz” dedi.





Lavrov, "İnsani koridor açılması önerimizi tekrarladık" derken, "Krizin topluca çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Rusya Dışişleri Bakanı, "Konuşulanlar kağıt üstünde kalmasın, çözüm olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.



'GÜVENLİK GARANTİLERİNİ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ'



"Rusya sınırı yakınında biyolojik çalışmalar yapılıyor" diyen Lavrov, "AB dahil olmak üzere diğer ülkeler, Ukrayna'ya ölümcül silahlar göndererek tehlikeli bir şekilde hareket ediyor" diye konuştu.



Rusya Dışişleri Bakanı, "Ukrayna’ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır" derken, Moskova'nın Birleşmiş Milletler'e Mariupol'daki bombalanan doğum hastanesinin aşırı sağcı Azak taburu tarafından alındığına dair kanıt sunduğunu söyledi.



'PUTİN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEKTEN KAÇINMIYOR'



Lavrov, "Ukrayna'daki güvenlik garantilerini görüşmeye hazırız" derken, “Biz Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO’nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna’nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz” şeklinde konuştu.



"Putin, Zelenski ile görüşmekten kaçınmıyor" diyen Rusya Dışişleri Bakanı, "Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük" ifadelerini kullandı.



'RUSYA'YA TEHDİT OLMAYAN BİR UKRAYNA İSTİYORUZ'



Lavrov, “Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz” derken, "Rusya'ya tehdit olmayan bir Ukrayna istiyoruz" diye konuştu.



"Çözüme burada ulaşma gibi bir hedefimiz yoktu" diyen Lavrov, "Batı'ya bir daha asla bağımlı olmamayı deneyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Nükleer savaş çıkacağına inanmadığını aktaran Lavrov, "Dengeli diplomatik çözümler için hazırız" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: TEMENNİMİZ BARIŞIN YENİDEN TESİS EDİLMESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üçlü dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili yaptığı açıklamada barışın tesis edilmesini temenni ettiklerini söyledi.



Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi"



Çavuşoğlu mesajında Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve heyeti ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu üçlü zirve öncesinde ilk olarak Ukrayna heyetiyle bir araya gelirken, daha sonra da Rus heyetiyle görüşmüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" ifadesini kullanmıştı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukrayna heyetiyle bir araya geldi.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK



Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak.



Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak. Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.