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Rusya 'Z' harfini uzaya taşıdı

Roscosmos, üzerinde Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı 'Z' harfinin yazılı olduğu roketi uzaya gönderdi.

Haberler - İHA 23.03.2022 - 03:58

Rusya 'Z' harfini uzaya taşıdı

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Federal Ajansı (Roscosmos) tarafından Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü’nden Soyuz 2.1a roketi fırlatıldı.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin’in de izlediği fırlatmada, Ukrayna’ya yönelik saldırılarda Rus ordusuna ait askeri araçlarda görülen 'Z' harfi Soyuz 2.1a roketinin üzerine yazıldı.

Böylelikle Rusya, Ukrayna’daki operasyonlarına dair sembolünü uzaya taşımış oldu.

Kuzey Denizi Rotası bölgesindeki deniz gemileri ve keşif uçakları arasında iletişim kurulması maksadıyla gönderilen roketin uzaydaki yörüngesine oturmasının ardından faaliyetine başlayacağı belirtildi.

Roscosmos tarafından gönderilen uydu ile Sibirya ve Uzak Doğu arasında da ticari iletişim faaliyetlerin yürütülmesi planlanıyor.

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