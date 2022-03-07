Rusya'da 'dost olmayan' ülkeler listesi onaylandı

Rus hükümeti, Putin imzalı 'dost olmayan' ülkeler listesini onayladı. Rus şirketleri, listede yer alan ülkelerdeki şirketlere borçlarını dolar yerine ruble ile ödeyebilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.03.2022 - 15:19 | Son Güncelleme : 07.03.2022 - 15:28

Rusya'da 'dost olmayan' ülkeler listesi onaylandı

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Rus hükümeti, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerin yer aldığı listenin onaylandığını duyurdu.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, , İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra 'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta bir kararname yayımlayarak 'dost olmayan' ülkeleri hükümetin onayına sunmuştu.

Kararnameyle Rus şirketlerine, 'dost olmayan' ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

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