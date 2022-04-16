Rusya'dan "Toçka-U" füze sistemi iddiası: Ukrayna saldırı düzenleyecek

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaşa dair açıklamalarda bulundu.



Kiev yönetiminin yeni "provokasyonlar" hazırladığını ileri süren Mizintsev şu ifadeleri kullandı:



"Kiev yönetimi, Rus ordusunu sivilleri öldürülmesiyle savaş suçu işlemekle suçlamak için Kramatorsk kentinde yapılana benzer korkunç bir provokasyon hazırlıyor. Bu amaçla yakın zamanda, Lozova yerleşim biriminde bulunan tren garındaki mültecilere Toçka-U füze sistemiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 19.Tugayı tarafından saldırı düzenlenecek."



Toçka-U füzelerinin "sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanıldığını" ifade eden Mizintsev, Ukrayna yönetiminin uluslararası hukuka saygı göstermediğini savundu.



OTR-21 TOÇKA FÜZE SİSTEMLERİ



Taktik balistik füze



Kullanıldığı savaşlar: Birinci Çeçen Savaşı, İkinci Çeçen Savaşı, Suriye İç Savaşı, Yemen İç Savaşı, 2020 Dağlık Karabağ çatışmaları

Üretildiği tarih: 1973

Ağırlık: 2,000 kg (Scarab A) 2,010 kg (Scarab B) 1,800 kg (Scarab C)

Uzunluk: 6.4 m

Namlu Çapı: 0.65 m

Savaş başlığı: kimyasal, nükleer, elektromanyetik darbe

Motor: Tek kademeli katı yakıt

Harekat menzili: 70 km (Scarab A) 120 km (Scarab B) 185 km (Scarab C)

Azami hızı: 1.8 km/s (5.3 mach)

Kılavuz sistemi: Atalet güdüm, pasif radar

Taşıma: BAZ-5921 Mobil TEL