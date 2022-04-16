Rusya'dan "Toçka-U" füze sistemi iddiası: Ukrayna saldırı düzenleyecek

Haberler - Anadolu Ajansı 16.04.2022 - 00:48
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaşa dair açıklamalarda bulundu.
Kiev yönetiminin yeni "provokasyonlar" hazırladığını ileri süren Mizintsev şu ifadeleri kullandı:
"Kiev yönetimi, Rus ordusunu sivilleri öldürülmesiyle savaş suçu işlemekle suçlamak için Kramatorsk kentinde yapılana benzer korkunç bir provokasyon hazırlıyor. Bu amaçla yakın zamanda, Lozova yerleşim biriminde bulunan tren garındaki mültecilere Toçka-U füze sistemiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 19.Tugayı tarafından saldırı düzenlenecek."
Toçka-U füzelerinin "sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanıldığını" ifade eden Mizintsev, Ukrayna yönetiminin uluslararası hukuka saygı göstermediğini savundu.
OTR-21 TOÇKA FÜZE SİSTEMLERİ
Taktik balistik füze
Kullanıldığı savaşlar: Birinci Çeçen Savaşı, İkinci Çeçen Savaşı, Suriye İç Savaşı, Yemen İç Savaşı, 2020 Dağlık Karabağ çatışmaları
Üretildiği tarih: 1973
Ağırlık: 2,000 kg (Scarab A) 2,010 kg (Scarab B) 1,800 kg (Scarab C)
Uzunluk: 6.4 m
Namlu Çapı: 0.65 m
Savaş başlığı: kimyasal, nükleer, elektromanyetik darbe
Motor: Tek kademeli katı yakıt
Harekat menzili: 70 km (Scarab A) 120 km (Scarab B) 185 km (Scarab C)
Azami hızı: 1.8 km/s (5.3 mach)
Kılavuz sistemi: Atalet güdüm, pasif radar
Taşıma: BAZ-5921 Mobil TEL