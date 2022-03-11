Savaşın ortasında kalan Ukraynalı kadın gözyaşlarıyla Türk eşine kavuştu

Rusya-Ukrayna arasında 2 hafta önce başlayan savaş sürüyor.

Anne ve babasını ziyaret için gittiği Ukrayna'da 1,5 yaşındaki kızı ile savaşın ortasında kalan Ukraynalı Snizhana Bora, haftalar sonra Türkiye'ye döndü.

48 yaşındaki annesi ve 52 yaşındaki babasının kendi istekleriyle Ukrayna’da kaldığını, Ukrayna ordusuna yardımcı olduklarını anlatan Snizhana Bora, eşine kavuştuğu için mutluluk duyduğunu ancak kalbinin, ruhunun Ukrayna'da kaldığını söyledi.

''ANNEM ASKERLERE YEMEK YAPIYOR, BABAM ORDUYA KATILDI''



Snizhana Bora annesinin kendisine ''Gerekirse burada savaşarak öleceğim'' dediğini ifade ederek annesiyle arasında yaşanan konuşmayı şu sözlerle özetledi:

Savaşın ortasında kalan Ukraynalı Snizhana Bora ailesine kavuştu.

"Annem askeri hastanede askerlerin tedavisine yardımcı oluyor aynı zamanda yemek yapıyor. Annemi Türkiye’ye çağırdım ancak 'Gerekirse burada savaşarak öleceğim. Eğer herkes giderse ülkemize kim bakacak. Senin çocuğun var buradan git, ben de buradaki çocuklarıma askerlerime yardım edeceğim' dedi."



“KALBİM RUHUM UKRAYNA’DA, ÇOCUKLAR İNSANLAR ÖLÜYOR”



Snizhana Bora, “Benim ailem benim için kahraman. Kalbim ruhum Ukrayna’da. Sivilleri çocukları öldürmek istiyorlar. Ama biz güçlü bir ülkeyiz güçlü bir milletiz. Bu savaş son bulmadan burada rahat oturamam çocuklar insanlar ölüyor. Barış adına ne yapabileceksek onu yapalım” diye konuştu.



Ukraynalı gelin Türkiye'ye dönmüş olsa da, kalbinin ve ruhunun savaşın sürdüğü ülkesinde kaldığını söylüyor.

"SAVAŞARAK ÖLECEĞİM DEDİLER, TÜRKİYE’YE GELMEYİ KABUL ETMEDİLER"



Snizhana Bora’nın eşi Kutsal Bora da, kayınvalidesi ile görüştüğünü ancak kendisine ''Ben vatan haini değilim gerekirse burada savaşarak öleceğim'' diyerek Ukrayna’dan ayrılmadığını ve Türkiye’ye gelmediğini belirtti.

Bora, 52 yaşındaki kayınpederinin de Ukrayna ordusuna katıldığını ancak kendisinden haber alamadıklarını söyledi.