ABD Başkanı Joe Biden: Putin bir savaş suçlusu, yargılanmalı

Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, Delaware'deki konutunda geçirdiği hafta sonundan sonra Washington'a geri döndü.

Gazetecilere verdiği demeçte Biden, Putin'e karşı savaş suçları davası açılması çağrısında bulundu ve Buça'daki sivil katliamının ardından daha fazla yaptırım istediğini söyledi.



Biden, "Putin bir savaş suçlusu. Bu nedenle bir yargılama talep ediyorum" açıklamasını yaptı.



Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirmeye de devam edeceklerini kaydetti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...