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ABD Başkanı Joe Biden: Putin bir savaş suçlusu, yargılanmalı

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak niteleyerek yargılanmasını talep etti.

Haberler 04.04.2022 - 17:56

ABD Başkanı Joe Biden: Putin bir savaş suçlusu, yargılanmalı

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Son dakika haberi! ABD Başkanı Joe Biden, Delaware'deki konutunda geçirdiği  hafta sonundan sonra Washington'a geri döndü.

Gazetecilere verdiği demeçte Biden, Putin'e karşı savaş suçları davası açılması çağrısında bulundu ve Buça'daki sivil katliamının ardından daha fazla yaptırım istediğini söyledi.

Biden, "Putin bir savaş suçlusu. Bu nedenle bir yargılama talep ediyorum" açıklamasını yaptı.

Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirmeye de devam edeceklerini kaydetti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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