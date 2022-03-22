    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

SON DAKİKA HABERİ: Kremlin'den 'nükleer silah' açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'ya yönelik "varoluşsal bir tehdit" durumunda Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 22:32 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 23:50

SON DAKİKA HABERİ: Kremlin'den 'nükleer silah' açıklaması

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Bizim bir iç güvenlik konseptimiz var. Kamuya açık, okuyabilirsiniz. Orada hangi durumlarda nükleer silahların kullanılabileceği yazıyor. Eğer ülkemize yönelik varoluşsal bir tehdit varsa o zaman bu konseptimize göre (nükleer silahlar) kullanılabilir" yanıtını verdi

"PUTİN HENÜZ AMAÇLARINA ULAŞAMADI"

Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı" yorumunda bulundu.

Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor" dedi.

Peskov, bu operasyonun amacının ise Ukrayna'nın askerlerden arındırılması, tarafsızlığının sağlanması, milliyetçi unsurların ortadan kaldırılması, Kırım'ın Rusya'ya bağlılığı ile Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması olduğunu sözlerine ekledi.

UKRAYNA'DA SİVİLLERİ HEDEF ALDIKLARINI REDDETTİ

Putin'in Ukrayna halkına değil, NATO'ya katılmak isteyen ve ülkelerinde Rusçayı yasaklayan kişilere kızgın olduğunu belirten Peskov, bazı Ukraynalıların kendileriyle iş birliği yaptığını da dile getirdi.

Peskov, "Sivillerin hedef alınması bizim ordumuzda yasak, Ukrayna'daki bazı unsurlar sivilleri kalkan olarak kullanıyor bu da sivil ölümlerine yol açıyor" diye konuştu.

Rusya'nın Minsk Anlaşmalarını ihlal ettiği söylemlerine de karşı çıkan Peskov, "Minsk'i yok sayan Putin değil Ukrayna'dır" dedi.

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...