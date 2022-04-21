SON DAKİKA HABERİ... Rusya Savunma Bakanı, Putin'e Mariupol’un alındığını iletti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol’e düzenlenen operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Mariupol’un alındığını iletirken, Putin’in de başarılı operasyon için Savunma Bakanı Şoygu’yu tebrik ettiği bildirildi.

'2 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI SAVAŞÇI SAKLANIYOR'

Mariupol'deki Azovstal'da hala savaşan Ukraynalılar olduğunu söyleyen Şoygu, 2 binden fazla Ukraynalı savaşçının Azovstal'da saklandığını belirtti.

142 binden fazla sivilin Mariupol'den tahliye edildiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanı, Azovstal tesisinin güvenli şekilde ablukaya alındığını aktardı.



PUTİN: TESİSLERE BASKIN PLANI İPTAL EDİLDİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Mariupol'deki endüstriyel bölgeye baskın yapmaya gerek olmadığını söylerken, tesislere baskın planlarının iptal edilmesi emrini verdiği vurgulandı.



Putin’in tesislerin ablukaya alınması emrini verdiği bildirildi.



Mariupol'de kontrolün sağlanmasının başarı olduğu söyleyen Putin, “Rusya, Azovstal tesislerini terk eden Ukrayna güçlerinin hayatını garanti ediyor. Onlara saygıyla davranılacak” ifadelerini kullandı.