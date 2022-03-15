SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna-Rusya arasındaki görüşmelerde beşinci tur

Son dakika haberi! Ukraynalı müzakereci Rusya ile görüşmelerin yeniden başladığını duyurdu. Görüşmelerde ateşkes ve geri çekilme konularının masaya yatırıldığını duyurdu.



Öte yandan, dün Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 4. tur müzakerelerin "zor" olduğunu belirterek, "Müzakereler, barış, ateşkes, askeri birliklerin çekilmesi ve güvenlik garantileri için yapılıyor" demişti.



Yapılan müzakerelere alt grupların ek çalışmalar yapması için "teknik ara" verildiğini belirten Podolyak, müzakerelerin bugün devam edeceğini açıklamıştı.