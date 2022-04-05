    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

SON DAKİKA HABERİ: Zelenski, BMGK'ya seslendi: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım

SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) seslendi. Zelenski, "2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş suçlar işleniyor. Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım" dedi.

Haberler 05.04.2022 - 17:57

SON DAKİKA HABERİ: Zelenski, BMGK'ya seslendi: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım

İlişkili Haberler

Zelenski: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır

Zelenski: Türkiye Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır

Son dakika haberi! Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamalarından satır başları;

"Buça'da Rusların neler yaptıklarını görüyorsunuz. 2022 yılında yaşıyoruz. Elimizde uydu görüntüleri ve fotoğraflar var.

2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş suçlar işleniyor.

Her şeyin kurgulandığını söyleyecekler ama net kanıtlar var.

Savaş suçlularının cezalandırılması gerekiyor. Rus güçleri elllerinden geleni her şeyi yaparak Ukrayna'ya zarar vermeye çalışıyor.

Sizce uluslararası hukukun üstünlüğü bitti mi? Rusya'nın veto yetkisinin kaldırılması gerekiyor. Suriye'den Somali'ye dünyanın eşit bir şekilde temsil etmesi gerekiyor.

Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra suç işleyenlerin hiçbiri cezalandırılmaktan kaçamadı. Artık bu sistem bırakılmalı. Rusya ordusu adaletin karşısına çıkarılmalıdır.

Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada.

Yeni nesle etkin bir BM bırakmamız gerekiyor. Ukrayna yeni güvenlik sistemine önayak olmaya hazır. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...