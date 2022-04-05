SON DAKİKA HABERİ: Zelenski, BMGK'ya seslendi: Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım

Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklamalarından satır başları;

"Buça'da Rusların neler yaptıklarını görüyorsunuz. 2022 yılında yaşıyoruz. Elimizde uydu görüntüleri ve fotoğraflar var.

2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş suçlar işleniyor.

Her şeyin kurgulandığını söyleyecekler ama net kanıtlar var.

Savaş suçlularının cezalandırılması gerekiyor. Rus güçleri elllerinden geleni her şeyi yaparak Ukrayna'ya zarar vermeye çalışıyor.

Sizce uluslararası hukukun üstünlüğü bitti mi? Rusya'nın veto yetkisinin kaldırılması gerekiyor. Suriye'den Somali'ye dünyanın eşit bir şekilde temsil etmesi gerekiyor.

Hukukun üstünlüğü bittiyse BM'yi kapatalım.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra suç işleyenlerin hiçbiri cezalandırılmaktan kaçamadı. Artık bu sistem bırakılmalı. Rusya ordusu adaletin karşısına çıkarılmalıdır.

Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada.

Yeni nesle etkin bir BM bırakmamız gerekiyor. Ukrayna yeni güvenlik sistemine önayak olmaya hazır.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...