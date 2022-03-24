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SON DAKİKA HABERİ: ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım

SON DAKİKA HABERİ: ABD Hazine Bakanlığı, Rusya devlet Duma'sının 328 üyesine yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. Bakanlık, onlarca Rus savunma şirketine yaptırım uygularken, Ukrayna'daki savaşından etkilenenlere yönelik insani yardımlarda kullanılmak üzere 1 milyar dolardan fazla fon sağlamaya hazırlandığını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 16:54 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 17:04

SON DAKİKA HABERİ: ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım

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Beyaz Saray, aralarında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Başkanı'nın da bulunduğu 400’den fazla Rus elit, Duma üyesi ile savunma şirketine Ukrayna savaşı bağlamında yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna savaşına verilecek yanıtlar konusunda müttefikleriyle görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa Birliği ve G7 ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde ABD, bugün 400'den fazla kişi ve şirketi yaptırım listesine almıştır. Bunlar arasında Rus elitler, Duma ve 300'den fazla üyesi ve savunma şirketleri yer almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması ve Duma'nın 328 üyesi, ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1990'lardan bu yana danışmanlığını yapan Herman Gref, Rus elit Gennady Timchenko ile bu kişinin şirketleri ve aile üyeleri, Rus finans kurumu Sovcombank'ın 17 yönetim kurulu üyesi yer aldı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürdürdüğü müddetçe bu yaptırımların devamının geleceğinin altı çizildi.

Ayrıca Rus savunma sanayisinin temelini oluşturan ve Rus helikopterler, füzeler gibi sistemler üreten 48 Rus devletine bağlı savunma şirketi de yaptırımlara dahil edildi.

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