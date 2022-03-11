SON DAKİKA HABERİ: Kremlin’den Facebook açıklaması

Kremlin yönetiminden art arda açıklamalar geldi.



Facebook’un Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verenler ile Rus askerlerini hedef alan içeriklere izin vermesi üzerine açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Reuters'ın haberi doğruysa bu şirketin faaliyetlerini durdurmak için en kesin kararın alınması gerekir” dedi.

“Putin, Lukaşenko ile Ukrayna'yı ve Batı'nın yaptırımlarını görüştü” diyen Peskov, “Rusya Batı'ya defalarca güvende hissetmediğini söyledi ancak Batı yanıt vermedi” ifadelerini kullandı.



Rus yönetimi, “NATO ülkeleri batı sınırımıza güç yığdı. Rusya Batı'dan, kendi halkını öldürmesini durdursun diye Kiev'e baskı yapmasını defalarca istedi” dedi.



Peskov, “Rusya Batı'ya endişelerini defalarca söyledi ancak yanıt alamadı. Gerçek Rus, Rus olduğundan utanmaz, eğer biri Rus olduğundan utanıyorsa gerçek Rus değildir” ifadelerini kullandı.



Ukrayna ile müzakereler hakkında açıklamada bulunan Kremlin, “Rusya'nın pozisyonu net, Ukraynalılar bizim pozisyonumuzu biliyor” diye konuştu.

FACEBOOK KURALLARINI ESNETTİ

Sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnetti.



Meta İletişim Direktörü Andy Stone yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sonucu, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin veriyoruz. Rus sivillere karşı belirli içeriklere halen izin vermiyoruz" dedi.



Öte yandan Washington Post, Meta'nın Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ölüm" çağrısı yapan içeriklere izin vereceğini yazdı.