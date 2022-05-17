SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna: Azovstal'dan 53’ü ağır yaralı 264 asker tahliye edildi

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 17.05.2022 - 01:04 | Son Güncelleme : 17.05.2022 - 01:16
Son dakika haberi! Mariupol'de Rus kuşatmasındaki Azovstal çelik fabrikasındaki yaralı Ukrayna askerleri otobüslerle tahliye edildi.
Rusya, fabrikadaki yaralı askerlerin tahliyesine yönelik anlaşma yapıldığını duyurmuştu.
Açıklamadan saatler sonra tesise gelen otobüsler, Ukrayna birliğini Rusya kontrolündeki bölgelere tahliye etti.
Toplamda 53’ü ağır olmak üzere 264 yaralının tahliyesinin tamamlandığı bildirildi.