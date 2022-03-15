Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanından savaş açıklaması: Mayısa kadar bitebilir

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 20. gününde Ukraynalı önemli bir yetkiliden savaşın gidişatına dair yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin Genelkurmay danışmanı Oleksiy Arestovich, savaşın Mayıs ayına kadar bitebileceğini söyledi.

Arestovich yaptığı açıklamada, Rusya'nın komşusu Ukrayna’ya saldırmak için kaynakları tükendiğinde savaşın sona ereceğini söylerken, bunun Mayıs ayı başlarında olacağının altını çizdi.

Ukrayna medyasında yayımlanan videoda açıklamalarda bulunan danışman Oleksiy Arestovich, kesin zamanlamanın Kremlin'in savaşa ne kadar kaynak ayırmaya istekli olduğuna bağlı olacağını vurguladı.

"YA BİR - İKİ HAFTA İÇİNDE YA NİSAN SONUNDA'



“Şu anda bir yol ayrımındayız” diyen Arestovich, “Ya bir ya da iki hafta içinde askerler çekilerek çok hızlı bir şekilde bir barış anlaşması yapılacak, ya da bazı Suriyelileri ikinci turda bir araya getirme girişimi olacak ve Nisan ortası veya Nisan sonu gibi bir anlaşma olacak” şeklinde konuştu.



Danışman Oleksiy Arestovich, tamamen çılgın senaryo olarak nitelendirdiği durumda ise Rusya'nın bir aylık eğitimden sonra yeni askerler göndermesinin de söz konusu olabileceğini sözlerine ekledi.



Arestovich son olarak ise, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi durumunda bile yaklaşık bir yıl boyunca taktik çatışmaların süreceğini belirtti.