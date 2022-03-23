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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Fransız şirketleri Rusya'yı finans etmeyi bırakmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 19:18

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Fransız şirketleri Rusya'yı finans etmeyi bırakmalı

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Zelenski: NATO üyeliğinden vazgeçebiliriz

Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, "Ukrayna'da neler yaşandığını ve kimin suçlu olduğunu bildiğinize eminim" dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariopol kentine düzenlediği saldırıları Verdun Savaşı'na benzeten Zelenskiy, Rus ordusunun üniversitelere, hastanelere ve her türlü yapıya saldırı düzenlediğini söyledi.

Avrupa'dan Rusya'ya 346 milyon euroluk silah ihracatı yapıldı. Avrupa'dan Rusya'ya 346 milyon euroluk silah ihracatı yapıldı.

Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fransa'dan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne daha fazla destek olmasını ve savaşın sona erdirmesini beklediklerini belirtti.

Fransız şirketlerin, Rusya'yı terk etmesi gerektiğini ifade eden Zelenski, Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Zelenski'nin talebi üzerine milletvekilleri ve senatörler savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için bir dakika saygı duruşunda bulundu.

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