Ukrayna, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekliyor

Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılabileceğini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.03.2022 - 08:02

Ukrayna, Harkiv'de bugün insani yardım koridorunun açılmasını bekliyor

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'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia, sosyal medya hesabından bir takipçisinin Harkiv'de insani yardım koridorunun açılıp açılmayacağı ile ilgili sorusuna verdiği cevapta, söz konusu koridorun bugün açılabileceğini ifade etti.

Dün, Volnovaha ve Mariupol şehirlerinde insani yardım koridorları oluşturulmuştu.

3 Mart'ta Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna’da zor durumda olan yerler için insani koridor açılması ve bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda mutabakata varılmıştı. ​​​​​​​

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