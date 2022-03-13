Ukrayna İrpin'de ABD'li gazeteci öldürüldü

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında bir gazetecinin öldürüldüğü açıklandı.



Kiev Emniyet Müdürlüğü, Brent Renaud adlı gazetecinin İrpin'de Rus güçleri tarafından öldürüldüğünü ve bir gazetecinin de yaralandığını duyurdu.



Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullıvan, “Kiev yakınlarında ABD'li gazetecinin öldürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi almak için ortaklarımıza ve müttefiklerimize danışacağız. ABD ve müttefikleri Putin'e baskıyı artırmaya devam edecek” dedi.

NYT: BİZİM İÇİN ÇALIŞMIYORDU





ABD'li gazeteci Brent Renaud öldürüldü.

New York Times, Kiev’in İrpin bölgesinde öldürülen gazeteci Brent Renaud hakkında açıklama yaptı.

New York Times, Brent Renaud’un hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirtti.

Açıklamada, “Geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmedi. Paylaşılan basın kartı, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartıdır” ifadelerine yer verildi.

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