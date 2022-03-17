Ukrayna: Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin zor bir süreç olduğunu belirterek "Bizim için temel konular dokunulmazdır." dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 20:48

Ukrayna: Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı

Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ile devam eden müzakerelere katılmayan bazı kişilerin (Ukrayna tarafından) bu süreçle ilgili bazı asılsız haberleri ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Yalanlarınızı savaş halindeki bir ülkede yaymayın." ifadesine yer verdi.

Müzakerelere değinen Podolyak, "Müzakereler zor, tarafların pozisyonları farklı. Bizim için temel konular dokunulmazdır." ifadesini kullandı.

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