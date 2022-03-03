Ukrayna ordusu Kiev'e giden köprüleri havaya uçuruyor

Rusya’nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev’e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.

Haberler - İHA 03.03.2022 - 10:39 | Son Güncelleme : 03.03.2022 - 10:45

Ukrayna ordusu Kiev'e giden köprüleri havaya uçuruyor

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Rusya'nın saldırıları 8. güne girdi. Ülkenin güneyindeki büyük şehirlerden Harkov, Rus ordusunun kontrolüne geçti. 

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv'de ve kuzeyindeki Çernigiv'de ise çatışmalar sürüyor. 

SALDIRILAR 8. GÜNDE 

Rus askerlerinin işgal ettiği Ukrayna toprakları Rus askerlerinin işgal ettiği Ukrayna toprakları

Belarus'tan gelen bir başka Rus kuvveti ise günler önce Kiev'in kapısına dayanmıştı. 64 kilometrelik Rus takviyesi Kiev'e yavaş yavaş yaklaşırken Ukrayna ordusu Rusların gelişini yavaşlatacak önlemler alıyor. 

Bu önlemlerden biri ise yolları tahrip etmek. Ortaya çıkan görüntülere göre Ukrayna askerleri Kiev'in doğusunda yer alan bir köprüyü havaya uçurdu.

Özellikle Kiev’e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev’e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Kiev’in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.

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