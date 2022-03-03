Ukrayna ordusu Kiev'e giden köprüleri havaya uçuruyor

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 8. güne girdi. Ülkenin güneyindeki büyük şehirlerden Harkov, Rus ordusunun kontrolüne geçti.

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv'de ve kuzeyindeki Çernigiv'de ise çatışmalar sürüyor.

SALDIRILAR 8. GÜNDE

Rus askerlerinin işgal ettiği Ukrayna toprakları

Belarus'tan gelen bir başka Rus kuvveti ise günler önce Kiev'in kapısına dayanmıştı. 64 kilometrelik Rus takviyesi Kiev'e yavaş yavaş yaklaşırken Ukrayna ordusu Rusların gelişini yavaşlatacak önlemler alıyor.



Bu önlemlerden biri ise yolları tahrip etmek. Ortaya çıkan görüntülere göre Ukrayna askerleri Kiev'in doğusunda yer alan bir köprüyü havaya uçurdu.

Özellikle Kiev’e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev’e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Kiev’in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.



VİDEO: KİEV ŞEHİR SAVAŞINA HAZIRLANIYOR