Ukrayna, Rus vatandaşlarına vize uygulama kararı aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 1 Temmuz'dan itibaren Rus vatandaşlarına vize uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.06.2022 - 16:06

Ukrayna, Rus vatandaşlarına vize uygulama kararı aldı

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Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram kanalından Ukrayna ile arasındaki vizesiz seyahat uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu uygulamanın kaldırılacağını belirten Zelenski, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Rusya Federasyonu vatandaşlarına vize uygulaması getiriyor."

Zelenski, 1 Temmuz'dan itibaren Rusya vatandaşlarının Ukrayna'ya vizesiz giremeyeceğini açıkladı. Zelenski, 1 Temmuz'dan itibaren Rusya vatandaşlarının Ukrayna'ya vizesiz giremeyeceğini açıkladı.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Zelenski sözlerine şöyle devam etti:

Devletimizin ulusal güvenliği, zegemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik benzeri görülmemiş tehditlere karşı mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulu'na Rus vatandaşlarının, Ukrayna topraklarına giriş uygulamasında değişiklik yapmayı önerdim. Bakanlar Kurulu'nun, Rusya ve Ukrayna arasındaki vizesiz seyahat anlaşmasının feshedilmesine ilişkin bugün karar alması bekleniyor."

Zelenski, Rus vatandaşları için vize uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla başlayacağını söyledi.

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