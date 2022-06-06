Ukrayna: Rusya ile savaşta 32 Ukraynalı gazeteci hayatını kaybetti

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politika Bakanı Aleksandr Tkaçenko, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta şimdiye kadar 32 Ukraynalı gazetecinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.06.2022 - 14:05

Ukrayna: Rusya ile savaşta 32 Ukraynalı gazeteci hayatını kaybetti

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Kültür ve Enformasyon Politika Bakanı Aleksandr Tkaçenko, bugün ülkesinde kutlanan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yıl ülkede Gazeteciler Günü'nün acı bir tadının olduğunu kaydederek, Rusya'nın başlattığı savaşın dördüncü ayında 32 Ukraynalı gazetecinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Ayrıca son 8 senede savaşta ölen Ukraynalı gazetecilerin sayısının daha fazla olduğunu söyleyen ​​​​​​​Tkaçenko, günümüzde Ukrayna'daki gazetecilerin rolünün önemine dikkati çekti.

Gazetecilerin sorumluluk, özveri, azim ve cesaretlerinin de çok değerli olduğunu belirten Tkaçenko, "Enformasyon cephemiz sizlerin sayesinde çok güçlü" dedi.

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