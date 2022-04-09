Ukrayna - Rusya savaşında 45. gün: Tren garı saldırısında emri veren açıklandı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 45. gününe girildi.



Geçtiğimiz gün Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin olduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu ise artmaya devam ediyor.



Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" diye konuştu.



Batılı kaynaklar ise, saldırının emrini veren kişi ile ilgili açıklamada bulundu.



Kaynaklar, saldırının emrinin Rus General Aleksandr Dvornikov tarafından verildiğini duyurdu.



Aleksandr Dvornikov, Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan olarak tanınıyor.

RUS GÜÇLERCE "TOÇKA-U" FÜZESİYLE VURULDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Kramatorsk istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıklamış, tren istasyonundaki saldırının ardından "Rusya sınır tanımayan bir kötülüktür" diye konuşmuştu.



RUSYA İNKAR ETMİŞTİ



Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğunu bildirmişti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtilmişti.



Açıklamada, “Rusya tarafından 8 Nisan'da Kramatorsk şehrindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği iddia edilen ‘füze saldırısı’ ile ilgili tüm açıklamalar bir provokasyondur ve kesinlikle doğru değildir. 8 Nisan'da Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi ateş etme görevi yoktu ve planlanmamıştı” ifadeleri kullanmıştı.

Parçaları Kramatorsk tren istasyonunun yakınında bulunan ve görgü tanıklarınca görüntüleri yayınlanan Toçka-U taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı aktarılan açıklamada, "14 Mart'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 19. Füze Tugayı, Donetsk şehir merkezine benzer bir şekilde Toçka-U füzesiyle saldırmış, olay yerinde sivillerden 17 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı" denilmişti.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 19 BİN 100 ASKER, 151 UÇAK, 136 HELİKOPTER VE 705 TANKINI KAYBETTİ



Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.



Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 100 asker öldürüldü, Ruslara ait 151 uçak, 136 helikopter, 705 tank, 1895 zırhlı araç, 335 top, 108 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus güçleri, 1363 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 112 insansız hava aracını da kaybetti.​​​