Ukrayna - Rusya savaşında 46. gün... Zelenski, petrol ihracatına ambargo istedi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 46. gününe girildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.



Tüm medeni ve demokratik dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Zelenski, şöyle devam etti:

"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı" HABERİN AYRINTILARI

"RUS ORDUSU DOĞUDA YOĞUNLAŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna genelindeki sivil hedeflere roket saldırıları düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya başlattığı geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü hatırlatılırken "düşman ordusunun Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrolü sağlamak için önlemler aldığı" ifade edildi.



Donetsk yönünde saldırına devam eden Rus ordusunun Rubejnoye, Popasnaya ve Novobahmutovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştıkları bildirildi.



Rus ordusu kuşatması altındaki Mariupol kentini ve Herson bölgesinin idari sınırındaki mevzileri ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmedikleri aktarıldı.



Aynı zamanda, Donetsk bölgesindeki Vugledar kenti ile Novoselovka-2 köyünün hava saldırıları altında tutan Rus ordusunun Novotoşkiva, Stepnoy ve Marinka yerleşim yerlerinde de taarruza geçmeye çalıştıkları kaydedildi.



Sabotaj ve keşif grupların dahil olma riskinin arttığı bölgede Ukrayna ordusunun çatışma hattını tutmaya devam ettiği ve yavaş yavaş Rus birliklerini geri itmeye çalıştığı vurgulandı.

RUSYA: TAHLİYE EDİLEN KİŞİ SAYISI 704 BİNİN ÜZERİNDE

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreci ile ilgili başkent Moskova'da bilgi paylaşımında bulundu.



Ukrayna'nın Harkiv ve Mariupol yönlerinde sivillerin tahliyesi için her gün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren insani koridorların açıldığını belirten Mizintsev, "Almanya, Türkiye ve Fransa'nın sivil ve yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi ile ilgili insani girişimlerini kayda alarak Mariupol kentinden Berdyansk şehrine ek koridor sağlanıyor." dedi.



Gerektiğinde herhangi bir yönde ilave koridor açmaya ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduklarını belirten Mizintsev, Ukrayna tarafının 10 insani koridorun açılacağını bildirdiğini ifade etti.



"SON 24 SAATTE 26 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"



Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden tahliye edilen kişi sayısı ile bilgi veren Mizintsev, son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 3 bin 447'si çocuk 26 bin 676 kişinin tahliye edildiğini söyledi.



Mizintsev, "Bugüne kadar 135 bin 153'ü çocuk olmak üzere toplam 704 bin 434 kişi tahliye edildi. Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorundan toplam 134 bin 299 kişi kurtarılabildi. Bunların 716'sı son 24 saatte kurtarıldı." bilgisini paylaştı.



"UKRAYNA'DAKİ LİMANLARDA 77'DEN FAZLA YABANCI GEMİ BULUNUYOR"



Ukrayna'daki limanlarda 18 devlete ait 77 yabancı geminin bulunduğunu aktaran Mizintsev, bu gemilerin limanlarından çıkışının engellendiğini belirtti.



Mizintsev, söz konusu gemilerin limanlardan güvenli çıkışı için her gün Moskova saatiyle 08.00-19.00 arasında deniz üzerinden insani yardım koridorunun açıldığını ifade etti