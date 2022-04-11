Ukrayna - Rusya savaşında 47. gün... Rusya: Avrupa'nın temin ettiği S-300 füze sistemini yok ettik

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 47. gününe girildi. Dnipro ve Luhansk kentleri roketlerle vuruldu.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, "Dnipro kenti yakınlarında avrupa'nın temin ettiği S-300 füze savunma sistemini yok ettik. İzyum kenti yakınlarında 2 ukrayna savaş uçağını düşürdük" açıklamasını yaptı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamaya göre ise Dnipro'da havaalanı tamamen tahrip edildi. Rusya ise Zvonetski kasabasındaki Dnipro Tugayı'nın karargahının yüksek isabetli füzelerle vurulduğunu duyurdu.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 19 BİN 500 ASKER KAYBETTİ



Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 500 asker, 154 uçak, 137 helikopter ve 725 tankını kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-11 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.



Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 154 uçak, 137 helikopter, 725 tank, 1923 zırhlı araç, 347 top, 111 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus güçleri, 1387 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 119 insansız hava aracını da kaybetti.

PUTİN'DEN UKRAYNA'YA YENİ GENERAL

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşı yöneten komutanı değiştirdi.



Ukrayna operasyonlarının başına Suriye'de görev yapmış General Aleksander Dvornikov'u getirdi.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yeni komutanın Ukraynalı sivillere karşı yeni şiddet olayları organize edeceğini iddia etti.

Vladimir Putin, Ukrayna operasyonlarının başına Suriye'de görev yapmış General Aleksander Dvornikov'u getirdi.

"GEREKEN SİLAHLARI SAĞLAYACAĞIZ"

Sullivan, Biden yönetiminin Ukrayna'ya daha fazla silah göndereceğini söyledi.



Amerikan yönetiminin silahlı Ukrayna'ya ulaştırmak için zamana karşı yarıştığını belirtti. "Silahlar her gün gidiyor. Bugün de dahil" dedi.

UKRAYNA: RUSYA, ASKERİ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.



Rusya'nın Ukrayna'daki askeri birliklerini güçlendirdiği iddia edilen açıklamada, "Rusya'da, askeri birliklerin yer değiştirmesi, komuta kontrol sisteminin güçlendirilmesi ve birliklere maddi ve teknik desteğin sağlanmasına yönelik adımlar atılıyor." denildi.



Bunun için Rusya'nın doğu ve merkez askeri bölgelerinden, Ukrayna'nın sınırında bulunan Belgorod, Voronej ve Kursk bölgelerine askeri birlikler konuşlandırıldığı ileri sürülen açıklamada, "İşgalciler, Harkiv kentini kısmen bloke etmeye devam ediyor. Harkiv şehri için çatışmaların yoğunlaşması olasılığı var." ifadelerine yer verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgelerden geri çekilmesinin ardından Borodyanka ilçesi de tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçti. Bölgedeki yıkım görüntülendi.

"DONBAS İÇİN ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞACAK"



Ukrayna'nın Luhansk Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gayday, Rus ordusunun, Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmeye çalıştığını söyledi.



İleride Donbas için çatışmaların yoğunlaşacağını belirten Gayday, "Bölgeye, askeri güç ve teçhizat yığıldığını görüyoruz. Bunun için hazırlanıyoruz." dedi.



"RUS ORDUSU RUBİJNE KENTİNE SALDIRI DÜZENLEDİ"



Rus askeri güçlerinin Ukrayna'nın Rubijne kentine saldırı düzenlediği bilgisini paylaşan Gayday, halka uyarıda bulunarak "Yine bir kimyasal saldırı yapıldı. Roketler Rubijne yakınlarındaki nitrik asit tankına isabet etti. Kendinizi koruyun. Kapalı bir ortamdaysanız kapı ve pencereleri kapatın" ifadelerini kullandı.

Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor.

ZELENSKİ: RUSYA, YANLIŞI KABUL ETMEYE KORKUYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın kendi saldırganlığında Ukrayna'yı suçlu tutmaya çalıştığını belirten Zelenski, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildiğini anımsattı.



Zelenski, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde normal hayatı bozduğunu vurgulayarak, "Onlar, topraklarımızda 8 yıldır insanları, çocukları öldürüyor ve bizi suçluyor. Onlar, Doğu Avrupa'nın en güçlü sanayi bölgesini yok etti, milyonlarca insanın hayatını mahvetti, bize karşı geniş çaplı savaş başlattı ve biz suçlu oluyoruz." dedi.



Rusya'nın Ukrayna ile ilgili "hatalı" siyaset izlediğini ifade eden Zelenski, "Onlar, Ukrayna'ya yönelik onlarca yıl izlediği siyasetin yanlış olduğunu ve her şeyi bozduğunu kabul etmeye korkuyor." diye konuştu.



Tüm bunların Rusya'nın "korkak" olmasından kaynaklandığını kaydeden Zelenski, "Korkaklık büyüdüğünde felakete dönüşüyor. İnsanlar, hatalarını kabul etme, özür dileme ve gerçeğe uyum sağlama cesaretini bulamadığında caniye dönüşüyor. Dünya bunu görmezden geldiğinde ise caniler, dünyanın kendilerine uyum sağlaması gerektiğine karar veriyor." ifadelerini kullandı.



Ukrayna'nın Rusya'yı durduracağını vurgulayan Zelenski, bunun için gerekli güce sahip olduklarını dile getirdi.

RUS ASKERİ KONVOYU GÖRÜNTÜLENDİ

ABD merkezli teknoloji şirketi MAXAR bir Rus askeri konvoyunun görüntülerini paylaştı. Harkov'un doğusunda görüntülenen konvoy, Donbas'ın güneyine gitmekte olduğu belirtildi.