Ukrayna - Rusya savaşında 48. gün... Putin: Başka seçenek yoktu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 48. gününe girildi. Rus güçleri odağını Ukrayna'nın doğusuna kaydırmış durumda.

Son olarak, Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 19 bin 600 asker, 157 uçak, 140 helikopter ve 732 tankını kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-12 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.



Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 19 bin 600 asker öldürüldü, Ruslara ait 157 uçak, 140 helikopter, 732 tank, 1946 zırhlı araç, 349 top, 111 roketatar sistemi ve 63 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus güçleri, 1406 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 124 insansız hava aracını da kaybetti.



'OPERASYONDAN BAŞKA SEÇENEK YOKTU'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Ukrayna operasyonunda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphe yok" diye konuştu.



Rusya'nın doğusundaki Vostochny Uzay Üssü'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Putin, Moskova'nın Rusya'yı korumak için askeri operasyon başlatmaktan başka seçeneği olmadığını söyledi.



Putin, Ukrayna'nın Rus karşıtı güçleriyle bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

ABD: RUSYA, DOBAS'TAKİ GÜÇLERİNE İKMAL VE TAKVİYE YAPIYOR



ABD'li bir savunma yetkilisi Rusya'nın Donbas'taki güçlerine ikmal ve takviye yaptığına dair işaretler görüyoruz dedi.



Rusya'nın Donetsk'in kuzeybatısındaki birliklerini güçlendirdiği kaydedildi.

Rus medyasına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'sa

Ukrayna'yla müzakereler sırasında operasyonlarımız durmayacak açıklaması yaptı.

ZELENSKİ'DEN 'KİMYASAL SİLAH' İDDİASI

Rusya’nın Mariupol savunucularına karşı kimyasal silah kullanabileceklerini açıkladığını aktaran Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Bunu çok ciddiye alıyoruz. Bu, Rus saldırganlığına çok daha sert ve daha hızlı yanıt vermenin gerekli olduğu anlamına geliyor” dedi.

YAPTIRIM MESAJI



Rus petrolüne ambargo uygulanması talebini yineleyen Ukrayna lideri, "Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketini gündeme aldı. Bu yaptırımları öyle bir zamanda uygulamak gerekiyor ki, Rusların yıkıcı silahlarla düzenlediği saldırılardan tek kelime dahi edilmemeli. Rusya'ya karşı petrol ambargosu mecburidir. Bunun dışındaki her hamle Ruslar tarafından gülümsemeyle karşılanacaktır" diye konuştu. HABERİN AYRINTILARI

RUSYA'NIN "121 BİN ÇOCUĞU EVLATLIK VERMEK İÇİN KAÇIRDIĞI" İDDİASI



Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığını iddia etti.



Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.



Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı." dedi.

